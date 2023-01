שוטר מניו יורק הושעה מתפקידו למשך 30 ימים, לאחר שתועד מכה נערה ברחובות סטאטן איילנד. בסרטון אפשר לראות את השוטר, ניקולס סקרזו, תופס את ראשה של בת ה-14, מוריד אותו כלפי מטה ומכה אותה. התיעוד עלה מאז לרשתות החברתיות ועורר את זעמם של הגולשים.

גורמים המעורים בפרטי האירוע ציינו כי הוא קרה מחוץ לחטיבת הביניים "אדווין מרקהם". על פי העדויות, סקלזו ושותף שלו סיירו באזור כשהבחינו בתגרה בין שתי נערות – 12 ו-14. גורם במשטרת ניו יורק סיפר בשיחה עם ה-NY Post שהשוטרים ניסו להפריד בין כולן ואז בת ה-14, קיונה רובינסון, הכתה את סקרזו. בתגובה, הוא היכה אותה באגרופים 11 פעמים.

Horrifying footage of an NYPD officer repeatedly punching a citizen, who appears to be a teenage girl. Apparently this incident took place today, on Port Richmond Avenue in Staten Island, near Intermediate School 51. Who is this officer? pic.twitter.com/vJemnj4APM