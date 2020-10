תעלומת היעלמותה של דוגמנית מקסיקנית קיבלה תפנית מזוויעה, אחרי שחוקרים מצאו את גופתה בקבר אחים בצפון-מערב המדינה. הוריה של יסניה אסטפניה אלברדו, בת 24 ואם ל-1, דיווחו על היעדרותה באמצע חודש אוגוסט, כאשר זו יצאה לקניות ולא חזרה. כעת, חוקרים מדווחים שהיא נחטפה באותו יום גורלי.

גופתה של האם הצעירה נמצאה בקבר אחים בסביבת העיר סיודד אוברגון, יחד עם עוד שש גופות (שלושה גברים, שתי נשים וגופה אחת שמינה עדיין לא ידוע). נכון לעכשיו, זהותם של שאר הקורבנות טרם התבררה.

זהותה של אלברדו אושרה לאחר שמומחים לרפואה משפטית ערכו בדיקות דנ"א שהתאימו בין המטען הגנטי שלה ושל בני משפחתה. כמו כן, כתבים מקומיים דיווחו שבני המשפחה זיהו את הבגדים בהם היא נקברה.

A model who disappeared while out shopping has been found dead in a mass grave.



Yessenia Estefania Alvarado, 24, was kidnapped by a gang of four men in a pickup trick.



Her body was one of seven found in a shallow grave in the area of Canal Bajo, in Cajeme, on September 20.