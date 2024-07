חגיגות יום העצמאות של ארה"ב ב-4 ביולי ידועות בין היתר בטקסים המפוארים ובמופעי הזיקוקים המרהיבים. אלא שהחגיגות שהתקיימו אמש (חמישי) בפרובו שביוטה לא הלכו כשורה. במהלך מופע הזיקוקים באצטדיון של אוניברסיטת בריגהאם יאנג, זיקוקי הדי-נור איבדו כיוון ופגעו בנוכחים בקהל ובמשתתפי הטקס.

לפי דיווחים כתוצאה מהתקלה החמורה, עשרות נפצעו - ביציעים המזרחיים ועל הדשא. מתוכם כשישה פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ואושפזו עם פציעות בדרגות חומרה שונות. המספר המדויק של הנפגעים וחומרת הפציעות טרם ידוע. בתיעוד ניתן לראות את הקהל מריע כשלפתע הזיקוקים מתחילים להסתלסל באוויר ולפגוע בשרירותיות בנוכחים בקהל.

BREAKING: Multiple people sent to hospital after fireworks mishap during Stadium of Fire at LaVell Edwards Stadium.



FULL STORY: https://t.co/obd5oZKdg6

: Forrest Hassell pic.twitter.com/EVDO6z2Ka4