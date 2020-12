גבר סיני נעצר בחשד שהרעיל למוות מפיק טלוויזיה מקומי שהחל לעבוד לאחרונה עם נטפליקס. לין קי, בן ה-39, הובהל לביה"ח לאחר שחש ברע, שם רופאים הצליחו לייצב את מצבו. למרות זאת, מותו נקבע ביום שישי בבוקר. כעת, בלשים חושדים שהוא נרצח על ידי אחד מעובדיו.

המשטרה המקומית הודיעה שלמעט שם המשפחה של החשוד העיקרי, שו (Xu), פרטים לגבי זהותו לא הותרו לפרסום. על פי ממצאי החקירה הראשוניים, החשוד העיקרי גרם למותו של המפיק אחרי שהחדיר לו רעל לכוס התה.

Netflix’s ‘The Three-Body Problem’ Producer Allegedly Poisoned in Murder Plot: While the motive is still unknown, Yoozoo Group chairman Lin Qi has been hospitalized due to a suspected poisoning attack by the company’s senior executive Xu Yao. https://t.co/DEYzCHJcgy pic.twitter.com/Slv0LxCle6