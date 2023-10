ג'ימי ליפרט טיידן, עורך דין בן 42 מארצות הברית, תמיד ידע שהוא מאומץ ושנולד בצ'ילה. לאחר שקרא על כמה ילדים מאומצים שהתאחדו עם הוריהם הביולוגיים החליט גם הוא לחפש את אימו. מה שהוא לא ידע הוא שרופאי בית החולים שבו נולד לא יידעו את אימו שהם מוסרים אותו למשפחה אחרת – וכי הדבר נעשה ללא אישורה.

טיידן החליט לפנות לעמותה בשם Nos Buscamos שעוזרת למצוא קרובי משפחה. בסרטון שהעלה הוא מראה את המפגש הראשון עם אימו הביולוגית, מריה אנג'ליקה גונזלס. בתיעוד אפשר לראות אותו אומר לה לראשונה "שלום אמא", לפני שהוא פורץ בבכי ומחבק אותה. "איך מחבקים מישהי בצורה שמפצה על 42 שנה שבהן לא התחבקנו?", תהה טיידן בשיחה עם כלי התקשורת האמריקאים.

