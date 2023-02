חשש לחייו של שחקן כדורגל שנלכד בהריסות בעקבות רעידת האדמה שפקדה את טורקיה. צוותי חילוץ מחפשים את אחמט איופּ טורקסלן (Ahmet Eyüp Türkaslan), שוער קבוצת הכדורגל הטורקית יני מלטיאספור (Yeni Malatyaspor). על פי הפרסומים, רעייתו שרדה את האסון וחולצה מההריסות.

תמונתו של השוער בן ה-28 עלתה בחשבונות המדיה החברתיים של הקבוצה, תחת התיאור: "מתפללים לשלומך". בהמשך, הנהלת מועדון הכדורגל הגיבה לאסון הטבע הקטלני בהודעה רשמית וכתבה: "מתפללים שבורא עולם ירחם על האזרחים שאיבדו את חייהם ברעידת האדמה, ומאחלים החלמה מהירה לכל אלו שנפצעו באסון".

רעידת האדמה העוצמתית הורגשה בשעות הבוקר המוקדמות בטורקיה, סוריה, לבנון, קפריסין ואפילו כאן בישראל. למעלה מ-1,000 אנשים נהרגו בטורקיה כתוצאה מהאסון וקרוב ל-800 הרוגים בסוריה, בזמן שאלפים נותרו פצועים ונעדרים.

טורקסלן אינו שחקן הכדורגל היחיד שהוגדר כנעדר ברעידת האדמה הגדולה. כלי התקשורת בטורקיה מדווחים שכריסטיאן אטסו, חלוץ ניוקאסל לשעבר וכיום בקבוצת האטייספור (Hatayspor), לכוד גם הוא מתחת להריסות. האסון קרה שעות ספורות אחרי שהבקיע את שער הניצחון במשחק האחרון שלהם.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF