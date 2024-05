נהג משאית מדרום אפריקה הורשע ב-20 סעיפי רצח אחרי שהיה מעורב בתאונת דרכים קטלנית. לפי פסק הדין, סיבוּסיסו סיאיאה (Sibusiso Siyaya) גרם למותם של 18 ילדים ו-2 מבוגרים אחרי שנסע נגד כיוון התנועה והתנגש חזיתית ברכב אחר. מועד גזר הדין טרם נקבע.

סיאיאה בן ה-28 נעצר בספטמבר 2022 אחרי שנמלט מזירת ההתנגשות. לדבריו, התאונה נגרמה בעקבות תקלה בבלמים של המשאית שלו. אולם, גרסתו התבררה כשקר אחרי שחוקרי המשטרה מצאו את התיעוד במצלמת הרכב שלו. בסרטון אפשר לראות אותו נוסע נגד כיוון התנועה במהירות של 60 קמ"ש עד שהוא מתנגש בטנדר שהסיע תלמידים מביה"ס. כל הנוסעים מתו באופן מידי.

Sibusiso Siyaya the truck driver who has claimed the lives of 20 people including school children, has rejected his bail application today at Pongola Magistrate court. The case is postponed to 25 October 2022. pic.twitter.com/fHCIgELFes