רשויות החוק בארה"ב עצרו 7 אנשים בחשד למעורבות בקנוניית סחר בגופות שנתרמו למדע. לפי הפרסומים בכלי התקשורת האמריקאים, בין החשודים שהובאו למעצר היו סדריק לודג', המנהל לשעבר של המכון הפתולוגי בפקולטה לרפואה באוניברסיטת הרווארד, וקנדס צ'פמן סקוט, שגנבה גופות שנתרמו לצורך מחקר מדעי מהפקולטה לרפואה באוניברסיטת ארקנסו.

ממצאי חקירת המשטרה חשפו כי לודג', בן ה-55, גנב חלקי גופות מהמכון ומכר אותן באינטרנט לאחד החשודים ששמו מת'יו לאמפּי, שהמשיך לסחור בהן עם אנשים אחרים. הקנוניה התבררה לחוקרים אחרי שעצרו את ג'רמי פולי, אחד מלקוחותיו של לאמפּי, וזה הוביל אותם בין היתר גם אל קנדס צ'פמן סקוט. על פי ההערכות, פולי ולאמפּי החליפו ביניהם יותר מ-100 אלף דולרים כשסחרו אחד עם השני בחלקי גופות שנתרמו למדע.

Cedric Lodge, 55, among five suspects indicted for allegedly stealing and selling body parts donated to Harvard Medical School https://t.co/izFglegIc3 pic.twitter.com/zNBnVs4jtY — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 15, 2023

NEW: Cedric Lodge said nothing to reporters as he walked out of federal court in NH after his initial appearance. He is accused of stealing body parts from the morgue at Harvard Medical School and selling them. He has to appear next in Pennsylvania — date TBD. #WBZ pic.twitter.com/FUreUicgS1 — Kristina Rex (@KristinaRex) June 14, 2023

הפרקליט ג'רארד מ. קארם התייחס אתמול לפרטי החקירה בהודעה לתקשורת ואמר שהמעורבים בפרשה סחרו בחלקי גופות, גופות שלמות ופעם אחת אפילו בגופות של תינוקות שנולדו מתים. לדבריו, כל הגופות נתרמו למחקר מדעי וחלקן נגנבו לפני שנשלחו לקרמטוריום.

"יש פשעים שפשוט אי אפשר להבין", אמר קארם בהודעה. "גניבה וסחר בגופות מתנגש במהות של מה שהופך אותנו לבני אנוש. מזעזע במיוחד לחשוב שהקורבנות תרמו את גופם למדע. העובדה שניצלו את טוב הלב שלהם בשביל בצע כסף מרתיחה את הדם".

במסמכים שנשלחו לבית המשפט תואר מקרה אחד שבו לודג' מכר למישהי "שני פרצופים מיובשים" במחיר של 600 דולר. כמו כן, צוין שלודג' התיר לאנשים להיכנס למכון הפתולוגי בהרווארד ולבחור בעצמם איזה חלקים וגופות הם רוצים. מאוחר יותר הוא שלח להם את הפריטים בדואר. מנהל המכון לשעבר פוטר מעבודתו ב-6 במאי.

Jeremy Pauley of Bloomsburg among six people charged federally with buying and selling stolen human remains, including skin, skulls and vital organs, and shipping them across state lines. @WGAL pic.twitter.com/90aXlwGvJ8 — Susan Shapiro (@susanWGAL) June 14, 2023

DETAILS: Investigators say Cedric Lodge stole human remains meant for research from Harvard Medical School where he worked and sold them to Kat MacLean, who then kept them at her business Kat's Creepy Creations and resold some to Jeremy Pauley of PA pictured below. #WBZ pic.twitter.com/BnpXtElizt — Kristina Rex (@KristinaRex) June 15, 2023

"מדובר כאן בבגידה מתועבת", פורסם בהודעה ממשרד דיקן הפקולטה לרפואה באוניברסיטת הרווארד. "הזדעזענו לגלות שמשהו מטריד כל כך התחולל אצלנו בקמפוס, במקום שמוקדש למחקר ולריפוי של אחרים. המקרה מהווה בגידה בפקולטה לרפואה וחמור מזה, בגידה בכל האנשים שתרמו את גופם למדע כדי להציל אחרים".

החשודים מואשמים כעת בעברות פשע מאורגן, שינוע סחורה גנובה ועוד. במידה והם יורשעו בעברות המיוחסות להם, בית המשפט עשוי לגזור עליהם עד 15 שנות מאסר.