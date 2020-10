פרשת היעלמותה של אחות סיעודית מדרום ארה"ב הפכה לחקירת רצח, לאחר שגופתה נמצאה בקבר רדוד ושוטרים עצרו את החשוד העיקרי. לטענת גורמים המעורים בפרטי הפרשה, החשוד, קווייק ליולין בן ה-28, הודה בכך שגרם למותה של סידני סאת'רלנד בת ה-25, כשהתנגש בה עם רכבו לפני יותר מחודשיים.

מקורבים של סאת'רלנד דיווחו על היעלמותה ב-19 באוגוסט אחרי שזו יצאה מביתה בערב לצורך אימון ריצה ולא שבה. במהלך החיפושים אחריה, שוטרים מצאו את הטלפון הנייד שלה בסמוך לאחד הכבישים הראשיים באזור העיר ניופורט. יומיים לאחר מכן, גופתה של הנעדרת נמצאה בקבר רדוד כמה קילומטרים מן המקום שבו נמצא הטלפון הנייד שלה.

טרם נחשף מה הוביל את החוקרים לחשוד בכך שליולין רצח את סאת'רלנד, אך הותר לפרסום כי הייתה בין השניים היכרות מוקדמת. כמו כן, נמסר שהחשוד השתתף במשלחות החיפוש שיצאו לאתר את בת ה-25.

Farmer, 28, ‘mowed down jogger, raped her and buried body then joined search’https://t.co/wX36HQh7hQ pic.twitter.com/zJaF9RRb3T