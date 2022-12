תלמידות של מורה ליוגה ממקסיקו נותרו מזועזעות, לאחר שנודע להן שהוא נעצר בחשד לרצח. לאון פררה, המוכר גם בשם חורחה רואדה לנדרוס, נעצר על ידי משטרת גוודלחרה, מרכז המדינה. הוא נתפס אחרי שנכנס לרשימת המבוקשים של ה-FBI לפני 12 שנה.

פררה הוא החשוד העיקרי ברצח של סו מרקום – תושבת העיר בת'סדה, מדינת מרילנד – משנת 2010. הוא נמלט מאז מרשויות האכיפה האמריקאיות, חי במדינת חליסקו תחת זהות בדויה ומלמד יוגה. הוא נתפס ב-13 בדצמבר וממתין במעצר עד שיוסגר לארה"ב.

The #FBI wants Jorge Rueda Landeros for the 2010 murder of a university professor in her home in Bethesda, MD: https://t.co/Xz8114Lnqc pic.twitter.com/ZqOkMKVh9R