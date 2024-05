דונג ז'ימין, רווק סיני עם שמונה ילדים שבהם הוא מטפל לבד, הצליח לרגש אלפי אנשים עם סיפור חייו "מחמם הלב". רק שאז, בזכות עוקב עירני במיוחד הוא נעצר בחשד לסחר בבני אדם. ז'ימין העלה פוסט שבמהרה נעשה ויראלי שבו הראה כיצד – למרות העוני שבו הוא נמצא – הוא מצליח להעניק לשמונת ילדיו את כל צורכיהם. סיפורו פורסם ברשת החברתית הסינית Douyin בתחילת 2022 והגולשים התאהבו באבא החרוץ שסיפר גם איך הוא עוזר לאימו הקשישה ואחיו הנכה.



"כולם נהיו אובססיביים אליו", אמרה סטפני פו בפודקאסט שהעלתה על הפרשה. "היה לו סיפור ממש אינטנסיבי. אמא שלו הייתה בשנות ה-80 לחייה והוא טיפל בה במסירות, ובמקביל גם באחיו הגדול והנכה. יש לו שמונה ילדים בין הגילים 3 ועד 10, שאותם היא מגדל בכפר קטן בסין. לא היה להם חימום בחורף או ריצוף בבית – והוא עשה הכל ללא שום עזרה".

The latest development of the "chained woman" incident in Fengxian County, iangsu Province,Dong Zhimin was convicted of torture and illegal detention and sentenced to 9 years in prison,according to China's official media. In the trial,Dong and others expressed guilt and remorse. pic.twitter.com/z84G4b25xD