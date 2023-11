אלישיה נבארו, שברחה מבית הוריה כשהייתה בת 14, התאחדה עם משפחתה אחרי ארבע שנים שבהן הייתה נעדרת, לאחר שנכנסה לתחנת המשטרה בהוור שבמונטנה, ארה"ב. נבארו, שסובלת מאוטיזם בתפקוד גבוה, השאירה פתק להוריה בביתם שבגלנדייל אריזונה ב-15 בספטמבר 2019, שבו כתבה "ברחתי. אני אחזור, נשבעת. אני מצטערת".

משפחתה של נבארו, היום בת 19, כבר לא מתגוררת באריזונה ומקום הימצאה היה בגדר תעלומה עד שהיא נכנסה לתחנת המשטרה שבמונטנה ב-23 ביולי, מרחק של כ-1,600 קילומטר מביתה, אז שמה הוסר מרשימת הנעדרים. המשטרה דיווחה אז כי נבארו בטוחה, אולם לא היה ידוע אם התאחדה עם משפחתה ועם אמה, ג'סיקה נונז.

We are asking that everyone please respect the family and their wish for privacy. Thank you all for your support and cooperation! #antipredatorproject pic.twitter.com/5dyxnTe32E — Anti-Predator Project (@AntiPredatorOrg) November 1, 2023

כעת, הודתה נונז לציבור על הדאגה במסגרת עמוד הפייסבוק Finding Alicia, שעתיד להיסגר, אולם הוסיפה כי משפחתה התמודדה עם איומי מוות רבים כשהמקרה עורר תשומת לב עולמית - בדומה לשאלות שונות. ביניהן החשד כי בתה פותתה וטופחה (grooming) על ידי טורף ברשתות החברתיות, אולי לשם סחר בבני אדם.

החדשות על האיחוד של נבארו עם משפחתה, מגיעות קצת יותר משבוע לאחר שאדמונד דיוויס בן ה-36, נעצר והואשם בשתי עבירות של התעללות מינית בילדים כתוצאה מפורנוגרפיה שנמצאה על הנייד שלו. בתקשורת המקומית מדווחים כי לא אושר שדיוויס הוא בן זוגה של נבארו, אולם הוא נחשד ככזה שכן שמו נקשר בהקשר להיעדרותה.