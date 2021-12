פריצת דרך בפרשת היעלמות בת 14 שנים, אחרי שצוותי חיפוש מיוחדים גילו שרידי אדם באתר קבורה מאולתר במדינת מיסיסיפי – דרום ארה"ב. התגלית היוצאת דופן נחשפה אחרי שבלשים קיבלו מפה מצוירת עם סימון של מקום קבורת הגופה מאסיר בשם דיוויד קוקס, רוצח שהוצא להורג בחודש שעבר.

חוקרים עדיין לא מסרו הודעה רשמית באשר לזהות הגופה, אך הסברה הרווחת הינה שמדובר בפליסיה קוקס – גיסתו של דיוויד. בני משפחתה סיפרו שהרוצח היה האדם האחרון שראה אותה בחיים, לפני שאבדו עקבותיה ביולי של 2007. לאחרונה, משרד התובע המחוזי קיבל פרטים חדשים על הפרשה מצוות ההגנה של קוקס, שהסכים לסייע לחוקרים רק בתנאי שכל המידע יימסר אחרי הוצאתו להורג.

קוקס הוצא להורג לקראת סוף חודש נובמבר, אחרי שהודה ברצח של אשתו ובתקיפה המינית של בתם בת ה-12 בשנת 2010. בנוסף, כאמור, הוא היה החשוד העיקרי בפרשת היעלמותה של פליסיה קוקס.

ג'ון וודל, תובע מחוזי במדינת מיסיסיפי, סיפר שהרוצח מסר את המידע לאחר שסוכם עם הפרקליטות כי זה לא יואשם בפרשה. לאחר הוצאתו להורג, בלשים ביצעו סריקות במיקום שהמפה הובילה אליו, שהתברר להיות אתר קרוואנים במחוז פונטוטוק. שרידי הגופה נמצאו בסופו של דבר ביום ראשון לאחר שצוות החוקרים נעזרו בצילומי לוויין ומכ"ם מיוחד למציאת חללים תת-קרקעיים.

Before his execution, David Neal Cox told his attorneys he killed his sister-in-law Felicia Cox in 2007 and provided detailed instructions on where investigators could find her remains, said district attorney John Weddle. https://t.co/HuRHN1kNMt