סטודנט אמריקאי ירצה עונש מאסר לאחר שערך זובור קיצוני לסטודנט אחר – וגרם לו נזק מוחי בלתי הפיך. ריאן דלנטי הודה בשורת עברות, כולל הספקת אלכוהול לקטין ועריכת טקס חניכה משפיל, כחלק מהסדר טיעון עם הפרקליטות במדינת מיזורי. במסגרת ההסדר, דלנטי ירצה 6 חודשי מאסר ואחריהם עוד 6 חודשים של מעצר בית.

ממצאי חקירת המקרה חשפו כי דלנטי היה המוח מאחורי הזובור, שאירע באוקטובר 2021 באוניברסיטת מיזורי. באותו ערב דלנטי וחבריו באחוות "פיי גמא דלתא" כפו על סטודנטים צעירים לשתות כמויות אדירות של אלכוהול, וביניהם גם הקורבן – דני סנטולי.

He was forced to drink beer and vodka in the horrific incident. pic.twitter.com/rXNOIn1p13