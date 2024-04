פרשת היעלמותו של ילד בן שנתיים מצרפת נגמרה בטרגדיה, אחרי ששרידי גופתו נמצאו באזור הרי האלפים. לפי הפרסומים בכלי התקשורת המקומיים, שרידי הגופה של אמיל סוליי (Emile Soleil) התגלו ביום שבת על ידי אדם שטייל בקרבת הכפר לה ורנה – ששוכן כ-40 ק"מ מערבית מגבול איטליה-צרפת.

אמיל סוליי נעלם ב-23 ביולי, 2023, אחרי שיצא מהבית של סבו וסבתו. הרשויות המקומיות חיפשו אותו במשך 9 חודשים, אך ללא הועיל. מפרקליטות המחוז נמסר כי סוליי זוהה בוודאות בעזרת "בדיקות גנטיות" וכי סיבת מותו עדיין נותרה בגדר תעלומה. המשטרה הצרפתית ממשיכה לחקור את הפרשה.

הידיעה על מותו של אמיל סוליי הותירה את תושבי לה ורנה מזועזעים, רבים מהם העירו שזו לא הטרגדיה הראשונה שאירעה באזור בשנים האחרונות. אחד מהם – שהסכים להתראיין בעילום שם – הגדיר את המקום כ"כפר מקולל" וטען שכל האזור מודע לכך. "לה ורנה מרגיש כמו כפר הארורים, כולם אומרים את זה", ציין התושב בשיחה עם אתר החדשות הצרפתי Nice-Martin. "היו פה כל מיני מקרים לאורך השנים שאנשים מתו בנסיבות מטרידות. זה מאוד תרם לתחושה המפחידה ששוררת באזור".

ג'ילה תזאן, תושב לה ורנה, טען שהטיולים באזור "מורטי עצבים" ותחושת החרדה מורגשת היטב. "תמיד נתקלים בהפתעות לא נעימות כשמטיילים בשטחים ליד לה ורנה", אמר תזאן וציין שיש תחושה כאילו השכנים זוממים משהו. "כולם פה כל הזמן מסתכלים אחד על השני בחשדנות. תמיד יש ספקות לגבי אנשים וזה מאוד מורגש".

באשר להשתלשלות האירועים בפרשת אמיל סוליי, תזאן אמר: "אני מקווה מאוד שיגלו בקרוב את סיבת מותו של הילד – בעיקר בשביל המשפחה שלו. הפרשה הזאת רק העלתה זיכרונות לא טובים. כולנו רוצים תשובות כדי שנוכל להמשיך הלאה בחיינו. זה מאוד עצוב מה שקרה, כולנו כואבים".

היסטוריית הכפר המקולל

לכפר לה ורנה היסטוריה ידועה לשמצה. בתקופת מלחמת העולם השנייה פעל באזור מחנה מעצר עבור מתנגדי ממשלת וישי ששיתפה פעולה עם הנאצים. המחנה הפך בסופו של דבר למחנה מעבר עבור יהודי צרפת. לפי ההערכות, 40 אלף יהודים – מצרפת וממדינות אחרות – הגיעו למחנה לה ורנה לפני שנשלחו למחנות עבודה והשמדה. המקום שוחרר לבסוף בשנת 1944.

בשנת 2008, הבעלים של בית הקפה "קפה דו מולין" (Café du Moulin), ז'נט גרוסו, נרצחה באכזריות על ידי אחד הלקוחות שלה. עדי ראייה סיפרו לחוקרי המשטרה שהרוצח – גבר שהוכר היטב באזור – היכה את ז'נט למוות. הפרשה הותירה את תושבי הכפר המומים. פרנסואה בליק, מנהל הקהילה באותה תקופה, התייחס לתקרית בשיחה עם כלי התקשורת ואמר: "לכפר ייקח הרבה זמן להתאושש מזה".

במרץ 2015 אירעה באזור ההתרסקות של טיסה 9525 של חברת התעופה הגרמנית Germanwings. חקירת האירוע העלתה שטייס המשנה, אנדריאס לוביץ (27), ריסק את כלי התעופה בכוונה לאחר שלקה בנפשו. 150 בני אדם (144 נוסעים ו-6 אנשי צוות) נספו באסון. זירת ההתרסקות הייתה כ-4 ק"מ מזרחית לכפר לה ורנה.