רשויות האכיפה באוסטרליה חושפות פרטים חדשים על מורה בחטיבת ביניים ששידלה תלמיד בן 14 לשלוח לה תמונות עירום ובעלה אותו. מוניקה אליזבת' יאנג בת ה-23 הובאה לחקירה במהלך סוף השבוע האחרון בעקבות התפוצצות הפרשה וכעת, מוחזקת במתקן מעצר במדינת ניו סאות' ווויילס.

ממצאי חקירת המשטרה מצביעים על כך שהקשר בין המורה והתלמיד, שזהותו לא נחשפה בכלי התקשורת, החל בעקבות תכתובות ברשת החברתית סנאפצ'אט. שם המורה שידלה לראשונה את התלמיד לשלוח לה תמונות עירום. לאחר מכן, המורה בעלה את התלמיד בשטחי בית הספר.

Greenacre: A female teacher accused of sexually assaulting a Sydney schoolboy has been refused bail in court today. Monica Young is facing multiple child abuse charges, and lost her bid to keep her identity secret. https://t.co/af8KtZ5HW9 @campricenews #7NEWS pic.twitter.com/VfyHAbLtFo