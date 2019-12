משפחת טרופין

אחד המקרים המזוויעים והזכורים ביותר הוא של משפחת טרופין. הכול התחיל, או יותר נכון נגמר, בשיחת טלפון שביצעה ג'ורדן טרופין בינואר 2018, בו סיפרה למוקדן כיצד הוריה מתעללים כבר שנים ארוכות בה וב-12 האחים שלה.

כאשר השוטרים נכנסנו אל ביתם שבפריס, קליפורניה הם נתקלו במראות טראומטים של ילדים כבולים בשלשלאות ובמנעולים, מלוכלכלים, סובלים מתת-תזונה ומתחננים לאוכל. אבל לא רק המראות צילקו את כוחות הביטחון שנכנסו לדירה, גם ריחות השתן והצואה יחד עם כתמים על הקירות והשטיחים גרמו לשוטרים והשכנים להבין שהבית הזה הוא רחוק מכל מה שדמיינו.

כל הסיפור הפך בסופו של דבר לספר המתאר את המסע של משפחת טרופין שהתגלגל דרך מספר מדינות וערים בארה"ב, וככל שהתקדם נוספו עוד ילדים וההתעללויות רק החמירו.

כאשר נמצאו, מצב הילדים היה כל כך גרוע שרוב השכנים חשבו שמדובר ב13 קטינים, אבל להפתעתם גילו ש-7 מתוכם היו כבר מעל גיל 18 אך סבלו מתת תזונה חמורה שגרמה לגופם לא להתפתח כראוי. לאחר שעוד ועוד פרטים נוראיים התגלו על הבית, שבעייני השכנים היה נראה כמו בית של משפחה נורמטיבית, דיוויד ולואיז טורפין הואשמו בפברואר 2019 ב-14 סעיפי אישום, הכוללים: עינויים, כליאה והתעללות בילדים.

בסופו של דבר, הם הורשעו ונגזר עליהם מאסר עולם עם אפשרות לחנינה רק בעוד 25 שנה. כיום, הילדים הגדולים של דיוויד ולואיז מתגוררים יחדיו, שעה שאחיהם הצעירים מתגוררים אצל משפחות אומנה

בית הזוועות באזטק

נערה אמריקאית מניו מקסיקו נתנה הצצה לבית זוועות נוסף שהכה גלים בתקשורת בארה"ב. מדובר בליזי קרואץ' (18) שטענה ביוני האחרון כי ההורים שלה חייבו אותה לצפות כיצד הם מבשלים במים רותחים את גורי הכלבה שלה. בנוסף להתעללות בחיות, הנערה הוסיפה שהוריה נהגו גם להכות ולהרעיב אותה ואת שאר בני משפחתה – אשר מונים 8 אחים ו-7 אחיות.

בבית המשפט נחשף כי ילד נוסף של מרתה (53) וטימות'י קראוץ (57) הוכה, נורה, נדקר ואפילו נדרס על ידם. בת אחרת טענה כי הם קשרו אותה במשך 3 שנים אל "שרשרת השמנים", אשר נועדה להגביל את הגישה שלה למזון, בגלל שהיא התמודדה עם משקל עודף

התיק נגד ההורים מהגיהינום עדיין מתנהל בימים אלה בבתי המשפט. הסיפור קיבל תפנית מסובכת יותר כאשר הבן הבכור של המשפחה דווקא יצא להגנת הוריו וטען שמדובר בשקרים ושמרתה וטימות'י "הם אנשים הטובים ביותר שאתם תכירו בחייכם".

עוד לפני שתתקבל הכרעה בתיק הזהירה ליזי כי אמא שלה תטען שהיא מתמודדת עם בעיות נפשיות ותזוכה מכל אשמה. "היא מסוגלת לזכות באוסקר על המשחק שלה", היא סיפרה. "במשך כל החיים שלנו היא העמידה פנים שאנחנו משפחה גדולה ושמחה.

מרתף יום הדין

חשבתם שבתי אימה יש רק בארה"ב? תחשבו שוב. יום בהיר אחד בבית קפה מקומי במחוז דרנתה שבהולנד, הופיע לו משום מקום צעיר בן 25 בשם יאן זון ואן דורסן וביקש עזרה מבעלי המקום. לטענת הצעיר, הוא הוחזק כמעט עשור בתוך מרתף "יום הדין" של אביו, יחד עם שאר האחים שלו. תחילה בעל בית הקפה לא האמין לו בגלל המראה המוזנח שלו, אך כאשר הצעיר חזר שנית הוא ישב איתו, הקשיב ויחד הם התקשרו לרשויות.

שוטרים שהשתתפו בפשיטה סיפרו כיצד כל החלונות של הבית נאטמו באמצעות קרשים וכי סריקה של הבית הובילה אותם למצוא גרם מדרגות סודי – אשר הוביל למרתף שנבנה במיוחד ל"יום הדין". שם, נמצאו חמשת אחיו ואחיותיו הנוספים של הבחור, הצעיר ביניהם בן 18. כמו כן, הם מצאו את אביו בן ה-58, אשר היה מרותק למיטתו אחרי שלקה בשבץ.

מחקירה של בני המשפחה עלה כי הם שהו במרתף למעלה מ-9 שנים. לא ברור מה עלה בגורל אמן של הילדים, אם כי, יש סברה שהיא קבורה בסביבת הנכס.

הילדים שהפכו לדוקומנטרי

הסיפור הבא נלקח מתחילת העשור וכבר הפך לסרט דוקומנטרי: משפחת אנגולו התגוררה כל חייה בניו יורק אך אב המשפחה, חסיד של הארי קרישנה, לא רצה שילדיו יכירו את העיר הגדולה מתוך חשש שהעולם הגדול ישחית את ילדיו. גם האם נגררה לכך וששת הילדים שלהם נאלצו לחיות בתוך דירה נעולה במשך 14 שנה ברציפות.

מכיוון שלא יצאו לרחוב ולא היו להם חברים, הדרך היחידה של הילדים להכיר את העולם החיצוני היה דרך סרטים; ילדי משפחת אנגולו צפו ביות מ-5000 סרטים סך הכול. בסופו של דבר, באחת מהבריחות הנדירות של הילדים הם נתקלו בבמאית דוקו בשם קריסטל מוזל. כאשר זו ראתה חבורה של 6 צעירים לבושים כאילו יצאו מהסרט כלבי אשמורת היא הייתה חייבת להתעמק בהם ובסוף יצא מזה סרט דוקו מטורף על חייהם בשם Wolfpack.

משפחת סטארק

אם חשבתם שהגורל של משפחת סטארק במשחקי הכס היה אכזרי כנראה שלא הכרתם או שכחתם את משפחת סטראק מיוטה. בנג'מין וקריסטי סטראק וילדיהם; בנסון בן ה-14, אמרי, 12, וציון בן ה-11, נמצאו ללא רוח חיים בביתם בסתיו של 2014, לאחר שלקחו מנת יתר של סמים. הסיבה? פחד מאפוקליפסה.

לפי המשטרה, לא היו סימנים של מאבק או אלימות בבני המשפחה, ולא נמצאו מכתבי התאבדות. למעשה, לא התגה דבר מלבד מכתב פרידה אותו כתב בנסון, בן ה-14, שגם השאיר חלק מחפציו לחבר הכי טוב שלו.

הגופות של משפחת סטראק התגלו על ידי בנם הבכור והחברה שלו. אלה עזבו את הבית באותו אחר הצהריים וכשחזרו ב-7 בערב לא הבינו מדוע הכל שקט למרות שכל הרכבים בחנייה. הם דפקו על דלת חדר השינה של ההורים, וכאשר לא זכו למענה הם נאלצו לפרוץ אותה ולהזעיק עזרה - אז הם ראו את המחזה הנורא.

אריקה מוריי ממסצ'וסטס

אחת הנשים השנואות בארה"ב היא ללא ספק אריקה מוריי, שרצחה שניים מהילדים שלה והתעללה בשאר. הפרשה האיומה התפוצצה באוגוסט 2014, כששכנה בשם בטסי הגיע לבית לעזור לאחד הילדים ונחרדה לגלות "מזון רקוב. חיתולים מלוכלכים, הרבה חיתולים מלוכלכים, בקבוקי תינוקות, רימות בכל מקום", כפי שסיפרה לאחרונה בעדותה, במהלך המשפט שמתנהל כעת נגד אריקה. "היה מאוד חשוך וחם. זה היה נורא. זה היה הריח הכי רע שאי פעם הרחתי".

כאשר הרשויות הגיעו למקום, התגלו זוועות נוספות: בסך הכל נמצאו שם 4 ילדים חיים שגילם נע בין חמישה חודשים ל-13 שנים, כאשר תינוק ופעוט מוזנחים שהיו בבית מעולם לא ראו רופא.

התינוק היה רגיש במיוחד לקרני אור. בנוסף, הילדים הגדולים לא ידעו שהקטנים הם מקורבים שלהם, משום שהאם סיפרה שהיא הבייביסיטר שלהם. ככל הנראה, היא התביישה בפעוטות והתייחסה רק לשני הילדים הגדולים כאל שלה. במהלך ניקיון ופינוי הזבל מהבית, שוטרים נחרדו למצוא בארון מלא צואה את השלדים של שני תינוקות.

בסופו של דבר, מוריי לא הורשעה ברצח מכיוון שבית המשפט לא הצליח להוכיח ששיחה לכוחות ההצלה היו מצילים את הילדים. היא כן יצא אשמה בסעיפים של התעללות ורשלנות ומחכה לגזר דינה,. בינתיים, בן זוגה קיבל 7 שנים בכלא על התעללות ורשלנות מתוכם הוא כבר ריצה כמה שנים בזמן המעצר וצפוי להשתחרר בעוד שנתיים.

הילד א.ג'. פרנד

הדיווחים הראשונים בתקשורת על הילד א.ג'. קרו בכלל לאחר שההורים דיווחו שהוא נחטף באמצע הלילה. רק כעבור כמה ימים עלה חשד שההורים אחראים בעצמם להעילמות ומה שהתגלה בסופו של דבר היה פשוט מחריד. אבל כדי להבין מה קרה שם, צריך לחזור אחורה בזמן.

6 שנים לפני ההיעלמות, המשטרה הגיעה לביתם בעקבות תלונה על אלימות במשפחה. התמונות שלו משם היו צריכות להעלות את חשד השוטרים, תמונה אחת מציגה חדר ובו מזרון זרוק על הרצפה בסמוך לסיר לילה. בתמונה אחרת ניתן לראות צעצועים ובגדים משומשים מפוזרים בכל מקום. שוטרים מצאו במרתף תפזורת של כלי מטבח, קופסאות ואשפה מכוסה בעובש. בחדר השינה של ההורים נמצאו פחיות שימורים שנשמרו מתחת למיטה.

א.ג'. לא נעלם, הוא בעצם מת בביתו. סרטון מטריד שצולם חודש לפני מותו ונמצא בטלפון הנייד של האב הציג את א.ג'. יושב בביתו כשהוא מצמיד שקית קרח לפרצופו וגופו מכוסה בשטפי דם. כשהוא הוריד את השקית, ניתן היה לראות פנס בעינו. זמן קצר לאחר חשיפת הקליפ, שוטרים עימתו את האב עם התיעוד המצמרר וזה הודה כי א.ג'. מת בביתו. מאוחר יותר, הוא הוביל את החוקרים לקברו בסמוך לעיר וודסטוק. האב הוסיף כי הילד מת לאחר שנענש על כך שהרטיב את מכנסיו בלילה. הוריו קילחו אותו במים קרים במשך 20 דקות כעונש והיכו אותו בראשו. הוא הוכנס למיטתו רטוב, כאוב ורועד מקור ושם, הוא נמצא מת על ידי בני הזוג בסביבות השעה 03:17 בלילה. הוריו של א.ג'. עדיין נמצאים במעצר בגין רצח

"המפלצת מאוהיו"

בנוסף למשפחת טרופין יש עוד בית שכמעט כל אמריקאי מכיר והוא ביתו של אריאל קסטרו, המכונה "המפלצת מאוהיו". לא סתם נקרא קסטרו מפלצת, אחד מהסיפורים הכי מוכרים בארה"ב התרחש במרתף ביתו. הסיפור החל כאשר 3 נערות, ג'ינה דהג'יזס, אמנדה בארי ומישל נייט, בנות עשרה נעלמו מביתן ללא עקבות. רק כעבור עשור הן נמצאו בתוך ביתו של המפלצת בזכות קריאות העזרה של אחת מהן שלכדו את אוזניו של אחד השכנים. קסטרו כלא, אנס, התעלל וגרם לנשים להפיל את העובר שלהן 5 פעמים. כאשר יצאו מהבית סוף סוף גילו גם ילדה בת 6 אשר נולדה כתוצאה מהאונס של קסטרו

בתמונות של הבית נראית חצר הבית שהיא מוזנחת, ובה ציוד רב. בין השאר נראים בתמונות סלילי תיל ואף שאריות משרשראות ברזל שנותרו פזורות בשטחה. לטענת אנשי רשת CNN, קיים חשד שהסלילים והשרשראות שימשו את קסטרו במעשי העינויים שביצע בנשים. הבית כל כך זכור בתרבות האמריקאית עד שגוגל החליטו לצנזר אותו בשירות המפות שלהם. קסטרו עצמו נידון בסופו של דבר למאסר עולם ובנוסף לכך נגזרו עליו עוד אלף שנים בכלא. אולם, חודש בלבד לאחר שהחל לרצות את עונשו הוא התאבד

הארי פוטר גרסת המציאות

אם במקרה אתם מרגישים שהחדר וחצי ב4500 אלף שקל שאתם שוכרים במרכז תל אביב הוא קטן עליכם, אז תכירו את הסיפור של ג'ורדן בן ה-5 מטקסס שזוגתו של אבא שלו נהגה לכלוא אותו בתוך חדרון מתחת למדרגות, שאותו הייתה מכנה "חדר הארי פוטר", בנוסף להיות סגור בחדר הוא גם היה לובש חיתולים וקיבל רק פרוסת לחם אחת ביום למאכל. כאשר הוא נמצא הוא שקל רק 13 ק"ג וניתן לראות מהתמונות שסבל מתת תזונה קשה

תמי בליימייר בת ה-38 היא אם לשבעה, מפתיע ומבהיל לגלות, ולתובע היה חשוב שהעונש שיגזר ישאיר אותה מאחורי הסורגים עד שהצעיר בילדיה, בן 4, יגיע לגיל 18. ברדלי, אביו של ג׳ורדן ושל כל יתר הילדים במשפחה, גם הוא נטל יד בהזנחה, כמובן, ונתן לג׳ורדן בכל יום תרופות מרדימות על מנת שישאר בחדרון שלו ללא מחאה, ועליו נגזרו 15 שנות מאסר. על עוד אחד מהילדים המשותפים של בני הזוג, בן 16, נמצאו סימני חבלה בראשו, והנושא נמצא בחקירה. בינתיים חזר ג׳ורדן לחזקת אמו הביולוגית, ומצבו מתייצב

מסע האימה של הנרי מישל פיאט

סיפור מזעזע נוסף הוא חייה של רוזלין מקגיניס מאוקלהומה, שלפי כתב האישום נחטפה על ידי אביה, הנרי מישל פיאט, שנהג לאנוס אותה עוד כשהייתה בת 10. שנה מאוחר יותר, השניים "התחתנו" בטקס שנוהל על ידי בנו של פיאט מנישואים קודמים ומשם, הם יצאו למה שתואר על ידי צוות התביעה בתור "מסע אימה". אביה פיאט הכניס את מקגיניס להיריון עוד בהיותה בת 13 וזו הפילה את העובר, שעה שהשניים היו במנוסה ברחבי ארה"ב. במהלך אחד השימועים, התובעים תיארו כיצד החוטף האכזר הכריח את מקגיניס לשטוף את עוברה באסלה לפני שהשניים עשו את דרכם מעבר לגבול – אל מקסיקו.

אחרים למצבה האומלל כאשר העלתה חשד אצל זוג תיירים שעזר לה יחד עם הרשויות לחזור לארה"ב. בסופו של דבר פיאט נעצר במעבר הגבול והורשע בכל העברות המיוחסות לו וכעת ממתין לגזר דין סופי, אך כבר נאמר שהוא יבלה את כל חייו בכלא ויקבל את העונש המקסימלי - מאסר עולם. הוא מצידו טוען: "רוב הדברים שאומרים עליי הם שקרים. 99 אחוז זה שקרים, אני אומר את האמת! מעולם לא אנסתי ילדים. עשיתי אהבה עם אשתי. היינו נשואים. ילדי לא אוהבים אותי. הם קשורים למאפיה במקסיקו והם לא אוהבים אותי"