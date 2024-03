אישה בת 81 מברזיל הלכה לעולמה לאחר שרופאים הוציאו מבטנה שרידי עובר מאובן. דניאלה אלמדה ורה נשאה בגופה את שרידי העובר יותר מ-50 שנה לפני שפנתה לסיוע רפואי, כך לפי הדיווחים. בני משפחתה סיפרו לכלי התקשורת הלטיניים שהיא סבלה במשך שנים מכאבי בטן עוצמתיים ולא ניגשה להיבדק כי חששה משירותי הבריאות באזור.

רוסלי אלמדה, בתה בת ה-21 של דניאלה, סיפרה שאמה נהגה ללכת לטיפולים אלטרנטיביים כדי להתמודד עם הכאבים. בסופו של דבר, היא ביצעה בדיקת טומוגרפיה ורק אז התברר שהיא סובלת מלית'ופדיון. מדובר בתופעה רפואית נדירה מאוד כאשר עובר מתפתח בחלל הבטן ולאחר מותו, עובר תהליך הסתיידות בגוף האם.

Patient went in for a bladder stone; it turns out it’s a calcified baby she never birthed pic.twitter.com/ZWP7FWtb3w