מנתח פלסטי מפלורידה מואשם כי גרם למותה של אשתו במרפאה הפרטית שלו. בנג'מין ג'ייקוב בראון (41) הובא לאחרונה למעצר לאחר שממצאי חקירת המקרה הצביעו על כך שרשלנותו בחדר הניתוח הובילו למות רעייתו – הילרי אלינגטון בראון (33). מאז הוא הואשם בסעיף הריגה מדרגה שנייה.

התקרית אירעה בנובמבר של השנה שעברה, אז בראון ניתח את אשתו במרפאת Restore Plastic Surgery שבבעלותו. האם ל-3 הייתה אמורה לעבור באותו יום סדרת פרוצדורות, כולל הסרת צלקות, שאיבת שומן, מילוי שפתיים ועוד. לפי דוח החקירה, הילרי סייעה בהכנות לניתוח עצמו למרות שאין לה שום הכשרה רפואית. היא הכינה את שקיות האינפוזיה שלה ובלעה מספר "כדורים צבעוניים", ביניהם גם ואליום (תרופת הרגעה).

בראון השתמש בחומרי הרדמה בחדר הניתוח, אך לא תיעד באיזה סוגים מדובר או מה היו המינונים – כך לפי העדויות. כמו כן, הוא התיר לרעייתו לתפור את עצמה בתום הפרוצדורה הראשונה. זמן קצר אחרי שהתחילו את ניתוח שאיבת השומן, הילרי התחילה לחוש בחוסר נחת ולסבול מעוויתות. "היא התלוננה על טשטוש בראייה ואמרה לד"ר בראון שהיא 'רואה כתום בעיניים'", צוין בדוח החקירה. זמן קצר לאחר מכן, היא החלה להציג סימפטומים של הרעלת לידוקאין (תרופת הרדמה).

Florida plastic surgeon suspected in wife’s death refused to call 911 as she seized on his operating table: authorities https://t.co/7HxdsEnwz4 pic.twitter.com/wRXXkD94zV