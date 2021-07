חיים וייס בן ה-15 היה תלמיד בישיבת "תורה" בשכונת לונג איילנד, ניו יורק. בן למשפחה יהודית אורתודוכסית, סבו וסבתו היו ניצלו שואה שגורשו מגרמניה הנאצית. אביו, אנטון, נולד במחנה עקורים אחרי מלחמת העולם ה-2 ובמרוצת הימים, הכיר את אשתו – פסי. בנוסף לחיים, נולדו לבני הזוג עוד שני ילדים, מנחם ורחל, שהיו בני 11 ו-7 כשהטרגדיה האיומה קרתה.

חיים למד בישיבת "תורה" כבר שנתיים ויחד עם 40 תלמידים נוספים, התגורר במעונות שנבנו במרחק שלושה בלוקים מהמוסד החינוכי. הוא היה אהוב מאוד על פני עמיתיו ונחשב תלמיד שקדן ונער חייכן שאהב לשחק כדורסל. אבל כיום, הוא זכור בעיקר בתור הקורבן התמים באחת מתעלומות הרצח הטרגיות בקהילה היהודית האורתודוכסית של ניו יורק.

פרשת חיים וייס: הרוצח עדיין מסתובב חופשי | צילום: CINEMA888CASA, twitter

זה קרה ב-31 באוקטובר, 1986. ערב ליל כל הקדושים. חיים בילה את רוב שעות הבוקר של אותו יום שישי בכיתתו יחד עם שאר חבריו. מאוחר יותר, הוא התכנס עם כולם לטקס קבלת השבת וחזר למעונות. באותו לילה, בסביבות השעה 01:00, חבריו ראו אותו יושב במסדרון שמחוץ לחדרו וקורא להנאתו באור היחיד שנותר דולק בקומה. מאוחר יותר, התברר שזו הייתה הפעם האחרונה שהנער נראה בחיים.

בבוקר שלמחרת, חבריו הבחינו שחיים לא הופיע לתפילת שחרית. חלק סברו בהתחלה שהוא פשוט לא התעורר, כי נצפה לילה קודם לכן קורא עד מאוחר. הראשונים שהגיעו לחדרו נחרדו לגלות את גופתו חסרת החיים בחדר.

דון דיילי, בלש מחלק הרצח שהוצמד לתיק, הגיע לזירת הפשע בשעה 08:00 בבוקר. חוקרים נוספים שהוזעקו למקום קודם לכן מצאו את גופת הנער שרועה חצי על המיטה וחצי על הרצפה. ממצאי הבדיקה הפתולוגית חשפו כי חיים נהרג כתוצאה מטראומה משמעותית בחלק האחורי של ראשו, ככל הנראה מחפץ קהה. כמו כן, התברר שעוצמת המכה שברה את עמוד השדרה שלו. אחת הסברות הרווחות הייתה שזה קרה בזמן שהוא עדיין ישן במיטתו. כלי הרצח מעולם לא נמצא.

בחדר לא נמצאו סימני פריצה. אמנם הכניסה הראשית למעונות הייתה נעולה עם קודן, אולם הדלת לחדרו לא הייתה נעולה. כמו כן, חיים היה אחד מבין שני התלמידים היחידים שישנו בחדרם ללא שותפים. בעקבות זאת, עלה חשד שהרוצח לא רק הכיר היטב את המעונות, אלא גם ידע שהנער ישן לבדו. גורמים המעורים בפרטי הפרשה הוסיפו שעלו בתחילת הפרשה סברות לפיהן בן ה-15 נרצח כחלק משוד או תקיפה מינית, אם כי בזירת לא נמצאו סימנים למאבק או כל ראיה אחרת שמרמזת על כך.

חוקרים גרסו כי הרוצח הזיז את גופתו של חיים פעמיים לפני שנמלט מהזירה – פעם ראשונה מהמיטה לרצפה ולאחר מכן לנקודה שבה מצאו את הגופה. מעבר לזה, הנער נמצא מת בחדרו כשהחלון פתוח לרווחה, על אף שבחוץ היה קר מאוד. העובדה הזו הובילה את החוקרים לסברה כי הרוצח הכיר את המסורת היהודית לפיה יש לפתוח את החלון בחדר שבו אדם מת, על מנת שנשמתו תוכל להשתחרר.

Chaim Weiss was found brutally murdered as he slept in his Long Beach yeshiva in 1986 https://t.co/up1Lwd65RR #onthisday pic.twitter.com/M5hY7p4MJc