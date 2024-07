אישה צעירה מארה"ב הגיעה לעשות טיפול שורש אצל רופא השיניים – ויצאה עם חשבון של עשרות אלפי דולרים. קייטלין וולד, בת 22 ממדינת טנסי, סיפרה לעוקבים שלה בטיקטוק שעשו לה טיפול ציפוי ויניר (Veneer) ללא ידיעתה, בזמן שהיא הייתה סטודנטית באוניברסיטה בפלורידה.

בסרטון טיקטוק – שנמחק מאז מהרשת – קייטלין תיארה את הרגעים המותחים לפני הטיפול. "שאלתי את אחת הנשים שהיו איתי בחדר 'איך זה מרגיש לעבור טיפול שורש? זה יכאב?'", היא אמרה והוסיפה שביקשה מהאישה שתסביר לה קצת על הפרוצדורה עצמה, אך ללא הצלחה. לדבריה, הגברת לא דיברה אנגלית טוב כל כך ולכן היא לא ידעה בכלל למה להיערך. ברגע שהתברר לה שהיא עוברת טיפול ציפוי ויניר בנוסף לטיפול שורש, זה כבר היה מאוחר מדי.

View this post on Instagram

"לא היה לי ראי לאורך הטיפול, אז לא יכולתי לראות מה קורה", היא סיפרה. רופא השיניים ששייף לה את ארבעת השיניים החותכות העליונות הראה לה את התוצאה בסופו של דבר, ושאל אותה באיזה גוון היא רוצה את שיניה החדשות. לדבריה, היא הייתה המומה כל כך, שהיא נתנה לאחת מחברותיה לבחור את צבע הציפוי החדש.

קייטלין סיפרה שרופא השיניים הסביר שהוא העדיף לעשות לה ציפוי ויניר בנוסף לטיפול שורש כאמצעי מניעה לעתיד. "הם אמרו לי שהמצב של השן, זאת עם החור, היה חמור מאוד. הציפוי בעצם נועד למנוע את זה שייווצרו חורים בשיניים אחרות", אמרה הטיקטוקרית הצעירה. "הייתי כזה 'אוקיי'. הייתי בת 18 וטיפשה. לא היה לי מושג ברפואת שיניים ופשוט זרמתי איתם. הם גרמו לזה להישמע כאילו זה טיפול הכרחי. לא היה לי מושג".

Teenage girl went to dentist for root canal and had ‘teeth shaved off’ instead https://t.co/Uh7Xhxd7Um