אם מארה"ב הצילה לגמרי במקרה את חייו של בנה, אחרי שצילמה בטעות את פניו עם הטלפון שלה. ג'וסי רוק, אחות מיילדת בת 41 ממדינת ג'ורג'יה, מספרת שבנה, אשר, היה אז רק בן 3 חודשים כשהיא הבחינה במשהו חשוד בעין הימנית שלו.

"אני זוכרת שצילמתי תמונה של הפנים שלו והפלאש של הטלפון הופעל", סיפרה בשיחה עם כתבי FOX News. "כשהסתכלתי בתמונה אחר כך, ראיתי כתם לבן בתוך העין שלו". ג'וסי מוסיפה שבאותה תקופה יצא לה לקרוא הרבה על סוגים שונים של סרטן וביניהם גם רטינובלסטומה.

רטינובלסטומה הוא גידול שנוצר בחלקו האחורי של העין ונפוץ מאוד בקרב ילדים. לעיתים ניתן לראות את הגידול בעזרת פלאש של מצלמה, שגורם לגידול לקבל גוון לבן באזור שלרוב נראה אדום בתמונות.

