בתי חולים ברחבי הודו מדווחים על תופעת לוואי מדאיגה בקרב מחלימי קורונה: משרד הבריאות המקומי מדווח על עלייה חדה במקרי מוקורמיקוזיס – המוכרת גם בתור "הפטרת השחורה". נכון לעכשיו, רוב המקרים דווחו בבתי חולים בערים ניו דלהי וגוג'ראט, שם לפחות 8 מחלימי קורונה התעוורו כתוצאה מהפטרת.

תופעת הלוואי המסוכנת עלתה לתשומת לבם של בכירים במרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (CDC). "אנחנו מודעים למצב בהודו ומקבלים דיווחים גם מרחבי העולם על תופעת הלוואי", אמר ד"ר טום צ'ילר, ראש מדור התפרצויות פטרת ב-CDC.

At least 8 COVID survivors have died so far due to #mucormycosis, a fungal infection, during treatment in Maharashtra; 200 such patients being treated: official (PTI)

LATEST on #Coronavirus: https://t.co/6zrfGCziwg pic.twitter.com/yvjSO0qgFe