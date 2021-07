בהלת אבעבועות הקוף: המרכז האמריקאי לבקרת מחלת ומניעתן (CDC) הודיע לאחרונה כי הוא מנטר את מצבם של מאות אזרחים, שנחשפו לאדם שאובחן עם המחלה הוויראלית הנדירה בזמן שתי טיסות בארה"ב. זה קורה אחרי שלפני יותר מחודש, תועדו שני מקרי הידבקות באנגליה.

החשיפה ארעה ב-15 ביולי לאחר שהחולה ביקר לאחרונה בניגריה עלה לטיסה בינלאומית מלאגוס לאטלנטה, לפני שעלה על טיסה מאטלנטה לטקסס אחר כך. מאוחר יותר, התברר שהוא אובחן עם אבעבועות הקוף וקיימת סכנת הידבקות לאנשים שהיו מצויים במרחק של 2 מטרים ממנו, הכוללים נוסעים שישבו לידו, אלו שחלקו איתו את תא השירותים, דיילות, עובדי ניקיון ובני משפחה שנפגשו איתו בבית. בסך הכל, מדובר ביותר מ-200 אנשים מ-27 מדינות שונות ברחבי ארה"ב, שנמצאים כעת תחת מעקב של ה-CDC.

"מדובר בהמון אנשים", ציינה אנדריאה מק'קולום, מנהל יחידת האבעבועות במחלקת האפידימיולוגיה של ה-CDC. "בשלב הזה, אנחנו רוצים בעיקר להתרכז בניטור אלו שהיו קרובים אל החולה בחלון הזמן שהוא היה על הטיסה".

Texas man returns from Nigeria with case of monkeypox https://t.co/vY4ChI3JAj pic.twitter.com/VMpVN16bz6