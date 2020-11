בימים אלו העולם מציין את יום השנה לגילוי החולה הראשון שנדבק בנגיף הקורונה בעיירה הסינית ווהאן. כשרק התפרצה המחלה שי ז'נגלי, וירולוגית שקיבלה את הכינוי "אשת העטלף" בזכות מחקריה על המחלה, אמרה בטלוויזיה הממלכתית בסין שההתפרצות הנוכחית היא רק "קצה הקרחון".

דיווחים על הנגיף החדש הופיעו לראשונה בסוף חודש דצמבר בשנה שעברה, אבל המקרה הראשון הוא בעצם גבר בן 55 שהחל לחוש סימפטומים כבר ב-17 בנובמבר, לפי חדשות הבוקר בסין. בשבועות הסמוכים הופיעו עוד ועוד מקרים, כשב-8 בדצמבר הודיעה ממשלת סין לארגון העולמי על המגפה.

Shi Zhengli, the researcher at the Wuhan Institute of Virology who studies bat coronaviruses, speaks out in detail for the first time about allegations that her lab leaked a virus that sparked the pandemic. She'd like an apology from Trump. https://t.co/Clb78oeJBT pic.twitter.com/Bm54W3ZUMh