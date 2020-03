סין: תושבים ממוקד ההתפרצות של נגיף הקורונה במזרח המדינה טוענים כי מניין המתים במחוז חוביי עומד על יותר מפי 10 מהכמות שהשלטונות פרסמו. על פי הפרסומים מבייג'ינג, מניין ההרוגים בכל סין עומד על קצת יותר מ-3,300 – כאשר רק באזור חוביי יש קרוב ל-3,200 מתים מהנגיף הקטלני. כעת, תושבי ווהאן מספרים שהנתון הזה רחוק מאוד מהמציאות העגומה בעיר.

רק אתמול דיווחנו כי משלוחי ענק של כדי אפר הגיעו ל-7 בתי הלוויות המרכזיים במחוז (כאשר אחד מהם אפילו קיבל משלוח של 5,000 יחידות). תושבים מקומיים מספרים שבעלי בתי הלוויות הודיעו לאחרונה כי בכוונתם למסור מדי יום 500 כדי אפר לבני משפחותיהם של קורבנות הקורונה, לאורך תקופה של 12 ימים, עד לתחילת פסטיבל קינג מינג ב-5 באפריל.

לפי החישובים הללו: מדובר ב-3,500 כדי אפר רק ביום אחד ועד ל-42 אלף כדי אפר לאורך תקופה של קרוב לשבועיים. על כן, רבים במחוז חוביי ובעולם חושבים שזהו סימן נוסף לכך כי הנתונים אודות המתים מקורונה שפורסמו על ידי שלטונות המדינה אינם נכונים.

These deliveries are being made as Tomb Sweeping Day falls on April 4 this year.

There were seven stacks with 500 urns in each stack, adding up to 3,500 urns at one mortuary. There are 7 such mortuaries in Wuhan. pic.twitter.com/wlbBotIC5F — GAN-HIT (@HitGan) March 27, 2020

מעבר לכמות האדירה של כדי האפר שיחולקו במחוז, תושבי ווהאן סיפרו לסוכנות ידיעות אסיאתית כי מניין ההרוגים שנמסר על ידי השלטונות לא הגיוני גם מסיבות אחרות. "הקרמטוריומים בעיר עבדו ללא הפסקה בשבועות האחרונים", סיפר תושב העיר שסרב להזדהות. "זה בכלל לא הגיוני, איך זה יכול להיות שכל כך מעט אנשים מתו?".

תושב אחר חיזק את הטענה כי מניין הנספים נמוך מדי וסבר שאולי השלטונות יפרסמו נתונים נוספים בעתיד. "אולי הם יפרסמו את האמת בהמשך, כך שאנשים יוכלו לעכל את המציאות הקשה באופן מדורג", אמר. מקור אלמוני נוסף מן העיר העריך כי לפחות 28 אלף תושבים מתו מאז התפרצות הנגיף בדצמבר.

דיווחים על ניסיונות טיוח של הממשל הסיני אינם חדשים. בתחילת חודש פברואר, דיווחנו לכם כיצד שוטרים מקומיים פעלו לצמצם את הפצתם של סרטונים ממוקד ההתפרצות ברשתות החברתיות.

בסרטון שעלה לטוויטר ב-3 בפברואר מוצג מה שנראה כמו פשיטה על ביתו של אדם ששיתף סרטונים ממוקד ההתפרצות ברשת. שוטרים במסכות פנים התעמתו עם דייר הבית ואיימו עליו שאם ימשיך לפרסם סרטונים ברשת, הוא יישלח למאסר של 7 שנים. מניין ההרוגים מן הנגיף עמד אז על יותר מ-500 בני אדם בכל העולם – כעת, הוא עומד על יותר מ-35 אלף.