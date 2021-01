המרוץ לפיתוח חיסון לקורונה הגיע גם לצפון קוריאה: על פי הפרסומים ממזרח אסיה, מדענים של קים ג'ונג-און החלו את שלבי הניסוי בבני אדם שנדבקו בנגיף שגרם למותם של יותר מ-2 מיליון בני אדם ברחבי העולם.

סוכנות הידיעות Daily NK מדווחת כי מומחים מהמכון לפיתוחים ביולוגים של אוניברסיטת קים איל-סונג אחראים על החיסון הצפון קוריאני ועל פי החשד, הם קיבלו את המידע שנדרש בשביל להפיק אותו מידי האקרים שפועלים תחת חסות השלטון.

הדיווחים מגיעים לאחר שגורמים מחברת Microsoft טענו כבר בחודש נובמבר ששתי קבוצות פצחנים הצליחו להיכנס למערכות של חברות פרמקולוגיה מובילות. כעת, כתבי ה- Daily NKטוענים שאותן קבוצות פעלו תחת "מחלק 325" של לשכת הביון הכללית (סוכנות המודיעין של צפון קוריאה) והעבירו את המידע היישר לידיה של קים יו-ג'ונג – אחותו של הדיקטטור.

