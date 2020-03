"כשהודיעו לי שאני נשאית, הלסת שלי נפלה": סטודנטית אמריקאית שנדבקה בנגיף ה-COVID-19 חשפה את תסמיני המחלה הביזאריים שלה – שכללו אובדן שמיעה ויכולת לחוש בטעמים.

ג'וליה בוסקגליה, בת 20 ממדינת ניו יורק, הייתה בתוכנית חילופי סטודנטים באיטליה כשהיא נדבקה בנגיף שגבה את חייהם של יותר מ-6,000 בני אדם במדינת המגף. בשרשור הודעות בחשבון הטוויטר שלה, הסטודנטית הצעירה מתארת את הימים הראשונים עם הווירוס הקטלני.

February 29th: I woke up this day in agony. My head was pounding, my ears throbbing, and it felt as if my throat was on fire. My body ached, I had chills, and I had a fever of 100.2. I took over the counter anti-inflammatories and stayed in bed the entire day.