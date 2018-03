ארגון הבריאות העולמי הוסיף השבוע מחלה לרשימת הנגיפים הקטלניים שלהם. ברשימה הזו ניתן למצוא שורה של וירוסים נוראיים, כמו זיקה, אבולה, קדחת לסה ותסמונת נשימתית חריפה (שאתם מכירים בתור Sars). כעת, בכירי הארגון הוסיפו אל הרשימה מחלה נוספת ומסתורית במיוחד.

מגפת(כלומר, Disease X) התווספה לרשימה בחודש שעבר על פי המלצותיהם של מומחים מטעם ארגון הבריאות העולמי. למרות השם הזדוני של המחלה, חשוב להדגיש כי לא מדובר במחלה קונקרטית. כלומר, נכון לעכשיו מגפתאינה קיימת – למרות זאת, ארגון הבריאות העולמי חושש שזה רק עניין של זמן לפני שהיא תתפרץ.

