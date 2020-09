גולש איטלקי ותיק נתקל בממצא ביזארי על הרי האלפים שהדהים את קהילת המדע. הרמן אוברלשנר, אלפיניסט ואלוף גלישה מקומי, סיפר לפקחים שהוא סייר באזור דרום טירול, כאשר הוא חלף על פני מה שנראה כמו חתיכת עור שמבצבצת מן השלג, בגובה של כ-3,200 מטרים מעל פני הים. יחידת סקי פטרול הוזעקה לנקודה, שם הם מצאו שרידים של יעל שמת לפני מאות שנים – וגופתו נשמרה כמעט בשלמותה.

"רק חצי מגופתו של בעל החיים הייתה חשופה", סיפר הרמן בשיחה עם כתבים מקומיים. "הוא היה נראה כמו חתיכת עור של מזוודה ישנה, נטול שיער לחלוטין. מעולם לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי". מאוחר יותר, גורמים מהמחלקה הלאומית לשימור מורשת ויחידת האלפיניסטית של הצבא האיטלקי, הגיעו למקום בשביל להעביר את שרידי הגוויה למעבדה.

