"הצניחה החדה בטמפרטורות עשויה להוביל למזג האוויר הקר ביותר שנמדד על פני האדמה": כך אמרה מומחית למדעי הסביבה מאוניברסיטת נורת'מביה (בריטניה), אשר התייחסה לאחרונה לדיווחים כי השמש תיכנס בקרוב לתקופת "היברנציה" (תרדמת) לראשונה מזה יותר מ-300 שנים.

ולנטינה זרקובה טוענת כי שנת 2020 עתידה להיות תחילתה של תקופה בת יותר משלושה עשורים שבה השמש תפיק אנרגיה מינימלית. משמעות הדבר היא צניחה בטמפרטורות ברחבי הגלובוס, אשר עשויות לרדת לסביבות 50- מעלות במקומות מסוימים.

Warnings of weather 'Mini Ice Age' with -50C temperatures in coldest areashttps://t.co/srkk6XbNfi pic.twitter.com/kr7fRjMAJe