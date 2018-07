חוקרים מ-MIT הצליחו לגלות מצבור בלתי נתפס של יהלומים, אשר יכול למוטט את הכלכלה העולמית. על פי הדיווחים, מומחים לגיאולוגיה איתרו את האוצר האדיר קבור מתחת לשכבת הקראטון (ליבת היבשות) של כדור הארץ. להערכתם, מתחת לשכבה הזאת נמצא מצבור יהלומים במשקל של כקוודריליון טון (כלומר, 1 עם 15 אפסים אחריו). חוקרים מעריכים כי יהלומים מהווים עד 2 אחוזים מהרכב הגרעין של שכבת הקראטון. חישוב גס של מדענים ב-MIT הוביל אותם להערכה כי שווי היהלומים שנמצאים שם למטה עומד על כ-198 ספטיליון דולר (כלומר, 198 עם 24 אפסים אחריו). Grab a shovel. Start digging. Now. Science has detected a quadrillion tonnes of diamonds nestled deep beneath our feet. #geology #geoscience #diamonds #elements #science #nature #agirlsbestfriend @MIT https://t.co/y5UEiHUyfF pic.twitter.com/GfYavunXoj — Frogtech Geoscience (@frogtechgeo) July 17, 2018 אולריק פאול, חוקר במחלקה הגיאולוגית של MIT, התייחס לתגלית בריאיון ואמר שהיא מוכיחה שיהלומים הם לא כל כך נדירים כמו שחשבו בקהילת המדע. "בקנה מידה עולמי, מדובר באבן נפוצה באופן יחסי", הוא סיפר, "אומנם אנחנו לא יכולים להגיע אל היהלומים הללו כרגע, אבל עדיין, מדובר בכמות אדירה של יהלומים שבכלל לא שיערנו שיכולה להתקיים". פאול מעלה בתגובתו נקודה שחשוב להדגיש: אף על פי שמדובר בתגלית פנומנלית, המצבור הזה נמצא עמוק מאוד בתוך האדמה. למעשה, הוא כל כך עמוק, שזה כמעט ובלתי אפשרי להגיע לשם. פאול סבור כי היהלומים הללו קבורים כ-160 ק"מ עמוק יותר מהבור העמוק ביותר שאי פעם נחפר על ידי המין האנושי –כלומר, פרויקט קידוח קולה של בריה"מ. The deepest hole ever drilled, the Kola Superdeep Borehole, is 7.5 miles (12 km) deep. Yet this is a mere 0.18% of Earth's radius. If Earth were an apple, we wouldn't have even broken the skin. pic.twitter.com/wuyTVwPd9c — Andrew Rader (@marsrader) June 5, 2018 ב-14 למאי בשנת 1970, מדענים של האיחוד הסובייטי התחילו פרויקט קידוח שמטרתו לחפור עמוק ככל שניתן לתוך הקרום של כדור הארץ. 19 שנים מאוחר יותר, רשויות בריה"מ חדלו את הפרויקט לאחר שהתברר שהחום האדיר שנפלט מן החור לא מאפשר את המשך הקידוח. נכון לעכשיו, זהו הבור העמוק ביותר שאי פעם נחפר על ידי המין האנושי, אשר עומד על עומק של 12.2 ק"מ מתחת לפני השטח – אז תחשבו מה זה עוד 160 ק"מ מתחת לזה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן