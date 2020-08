אנחנו יודעים שכמעט כל אחד מכם חשב בילדותו - למה אנחנו לא בונים מבנה שיגיע עד החלל החיצון, ושבעזרתו פשוט נטפס עד למעלה, נכון? בגובה של כ-100 ק"מ מעל גובה פני הים ובעלות מוערכת של כ-25 טריליון דולר, מבנה כזה יוכל לאכלס כמעט מיליון בני אדם - אבל האם זה בכלל יכול לקרות?

כשבונים בניין רב קומות שנועד להגיע אל מעבר לאטמוספרה, ישנם תנאים מאתגרים שצריך להיערך אליהם – כמו רוחות בחוזק של מאות קמ"ש, טמפרטורות מקפיאות וחמצן דליל מאוד. האם נוכל להתמודד איתם?

אם אתם מבינים דבר או שניים בהנדסה או הנדסת בניין, כנראה שאתם מודעים לכך שלא ניתן יהיה לבנות גורד שחקים קלאסי שמגיע עד האטמוספרה. מבנה כזה ככל הנראה יקרוס תחת העומס של עצמו ואז יתמוטט על צידו. על כן, התכנון האידיאלי עבור בניין כזה יהיה פירמידה (בדומה לתוכנית הבניין X-SEED 4000 שגובהו כ-4 ק"מ) ששטח בסיסה יהיה בערך 2,800 קמ"ר - בערך כמו השטח של הונג קונג.

TIL The X-Seed 4000 is the tallest building ever fully envisioned with 4-kilometre (2.5 mi… http://t.co/tNJBwEUlKj pic.twitter.com/mFtwsJlPSr

X-Seed 4000! What is this? (it clearly says X-Seed 4000) pic.twitter.com/qqwXiiGrJH