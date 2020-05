ארגון זכויות בעלי החיים האמריקאי PETA חושף היום תמונות מזעזעות מניסויים על קופי מקוק יפניים, שלדבריו מתבצעים במכון מחקר באורגון. המכון, שנקרא The National Primate Research Center, ביצע לפי הדיווחים פרוצדורות רפואיות על קופות בהריון, גרם להן סבל וייסורים ובין היתר הכריח אותן לאכול שומן חזיר, ואף הפך אותן למכורות לניקוטין ולאלכוהול.

בחודש אפריל האחרון הורה בית המשפט למכון לחשוף חומר מצולם של הניסויים, 74 סרטונים בסך הכל שבהם נראות קופות הרות שנאלצות לצרוך דיאטה עתירה בשומנים על מנת לבצע ניסויים ומחקרים בתינוקות. כך למשל, ניתן לראות כיצד קוף בן 11 חודשים למעשה ״מופחד״ על ידי צוות החוקרים על מנת שיוכלו לבדוק את רמות המתח והחרדה שלו. ״הסרטונים הללו מעוררי מחלוקת משום שהם מתארים כאב וסבל שנגרם לקופים שהם תינוקות״, נמסר מארגון PETA.

#LatestNews Oregon lab part-funded by $218M in taxpayers money is performing cruel experiments on pregnant monkeys 'forcing them to eat lard & turning them into nicotine & alcohol addicts'. The facility has been found guilty of 12 violations of animal welfare in last 3 yrs alone. pic.twitter.com/Un6chX8tfE — Dave Vescio (@DaveVescio) May 17, 2020

״המכון לוקח בחפץ לב מיליוני דולרים של משלם המיסים האמריקאי (218 מיליון, ליתר דיוק) על מנת לעבר קופים, להאכיל אותם בג׳אנק פוד, להפריד את התינוקות מאמם ולהפחיד אותם באופן מכוון״, נמסר בתגובה מ-PETA, ״אבל הוא נלחם בשן ועין כדי למנוע את שחרור סרטוני הזוועה האלה״. מכון המחקר הלאומי לפרימטים מסר בתגובה כי חשוב שהמעבדות שלו יקיימו חלק מהניסויים בסודיות, לכל הפחות עד שהתוצאות יפורסמו לביקורות של עמיתים״.

השופט קבע כי בשם עניין הציבור יש להעביר את הסרטונים לידי PETA על מנת לוודא שמכון המחקר מציית לחוקי רווחת בעלי החיים. זאת בעקבות האשמות עבר לפיהן הפר המכון 12 סעיפים הקשורים להתעללות בבעלי חיים בשלוש השנים האחרונות, ואף גרם למותם של קופים עקב ניסויים שנכשלו. אחת התקריות הללו, למשל, גרמה למוות בשוגג של קוף לאחר שהוזרקה לו כמות לא נכונה של אינסולין.

כמו כן, בשנת 2012 נחשף כי חמישה קופים מתו במכון כתוצאה מהתייבשות, הזרקה של סמים לא מאושרים ובדיקות שבוצעו שלא כהלכה על ידי צוות לא מיומן. כתוצאה מכך נקנס המכון ב-12 אלף דולר. כארבע שנים לפני כן נקבע בביקורת שנערכה במקום כי הקופים שמוחזקים בכלובים מפגינים סימני מתח גדולים והתנהגות נוירוטית, כאשר אחד מהם תלש יותר מ-90 אחוז משיערותיו. לפי הדיווחים, במכון ישנם כיום יותר מ-5,000 קופים.