בריטניה: נרשמה החמרה נוספת במצב מזג האוויר המקומי, עם הגעתה של "סופת דניס" העוצמתית. שבוע אחרי שסופת קיארה הכתה באי עם רוחות עוצמתיות וגשמים כבדים, סופה חדשה הגיעה לבריטניה מן האוקיינוס האטלנטי וגרמה לכמות משקעים אדירה ברוב חלקי הממלכה כמו גם הצפות קטלניות.

במהלך היממה האחרונה דווח על 8 אזהרות הצפה חמורות ברחבי בריטניה. השירות המטאורולוגי המלכותי (Met Office) פרסם "התרעה אדומה", אשר מורה על דרגת מזג האוויר המסוכנת ביותר. באזור הדרום מערבי של האי נמדדו רוחות בעוצמות של יותר מ-130 קמ"ש, בזמן שבאזורים אחרים נמדדו משקעים של חודש שלם בתוך כמה שעות.

ביום ראשון, דווח כי נהר הטאף במדינת וויילס עלה על גדותיו ורשויות העיר קרדיף ביקשו מהתושבים לפנות את בתיהם. כעת מתברר כי גורמים בשירות המטאורולוגי הודיעו שהמצב צפוי רק להחמיר בימים הקרובים.

"They couldn't open the doors to get him out"



Storm Dennis has caused total devastation



LATEST: https://t.co/02RcmIGBLx pic.twitter.com/IEUDhkJG3T — BBC Wales News (@BBCWalesNews) February 16, 2020

הכניסה לכפר קריקהוול, וויילס, שנחסמה כתוצאה מההצפות | צילום: Christopher Furlong, getty images

מעבר להתרעות של השירות המטאורולוגי מפני גשמים ורוחות חזקות, דווח על יותר מ-270 אזהרות מפני הצפות ברחבי האי הבריטי. לפחות 10 נהרות עלו על גדותיהם במהלך סוף השבוע וגרמו למפולות בוץ ונזקים רבים - כולל אובדן חיים. עד כה, 3 בני אדם נהרגו כתוצאה מן ההחמרה במזג האוויר ואנשי שירותי ההצלה חוששים שהמספר הזה צפוי רק לעלות.

ביום ראשון, גבר בשנות ה-60 לחייו נסחף במורד נהר הטאווי, אשר בדרום וויילס. גופתו נמצאה מאוחר יותר ללא רוח חיים. שני בני אדם נוספים נהרגו במהלך סוף השבוע לאחר שנפלו לים הסוער וטבעו למוות. כוחות האכיפה במחוז ווסטשייר, מרכז אנגליה, פועלות מאז שעות הבוקר לאתר נעדר שככל הנראה נסחף אל נהר הטמה המקומי - יש חשש כבד לחייו.

תושבת פונטיפריד, דרום וויילס, התייחסה למצב בריאיון לרשת BBC ואמרה כי היא התעוררה לגלות מים בעומק של מטר במטבח שלה. "שכנים עזרו לי לצאת מהבית", היא אמרה. "כל הרחוב מוצף. גשם יורד ללא הפסקה מאז שעות הלילה המוקדמות. אני גרה פה 10 שנים, מעולם לא ראיתי תופעה כזו".

What a wild & complex weather extremity—a 929 millibar beast followed by another meteorological bomb as the pressure of #StormDennis dropped to 920 (one of the lowest on record in this part of the world), & then the 2 combined into a massive cyclone while doing a #Fujiwhara dance pic.twitter.com/e7FfeYVTo0 — Stu Ostro (@StuOstro) February 16, 2020

#StormDennis has taken a seat in Brighton and Hove pic.twitter.com/yXOSgM6Y7h — Brightonian (@biteme_brighton) February 16, 2020

Big wave caused by Storm Dennis hitting Porthcawl’s harbour wall today #StormDennis #MetOffice pic.twitter.com/id2CVDjUNL — Nick Baldwin (@iWalknTalk) February 16, 2020

מומחים למדעי הסביבה התייחסו לנזקים של סופת דניס במהלך סוף השבוע והדגישו כי החומרה שלה מושפעת מאוד מן הסופה שהכתה בממלכה לפני כשבוע. ג'ון קוטין, ראש המדור למניעת הצפות באזור חופי הממלכה, אף הוסיף בחשבון הטוויטר שלו כי המשקעים שנמדדו בימים האחרונים אינם חריגים לתקופה הזו.

"כמות הגשם שירדה אינה יוצאת מן הכלל", כתב קוטין. "המצב הנוכחי רק מראה עד כמה האדמה רוויה במים מאז שסופת קיארה חלפה. למעשה, זה מה שהוביל לכל ההצפות שאנחנו רואים בימים האחרונים". השירות המטאורולוגי פרסם כי המצב צפוי להחמיר עוד הערב, עם ממטרי גשם כבדים באזור צפון ומערב בריטניה.