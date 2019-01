חברים, העתיד כבר כאן: קהילת מדעני המוח גועשת בעקבות פריצת דרך משמעותית במחקר שבוחן את האפשרות של תקשורת בין מוחית. על פי הדיווחים, חוקרים הצליחו לקשר בין שלושה מוחות של בני אדם ולגרום להם לתקשר אחד עם השני באמצעות מערכת ייחודית שנקראת BrainNet. צוות משולב של מדענים מאוניברסיטת וושינגטון (סיאטל) ואוניברסיטת קרנגי מלון (בפנסילבניה) הודיעו כי הם ביצעו את הניסוי על 5 קבוצות מחקר שונות – כולן הוגדרו כהצלחה חסרת תקדים. המדענים התייחסו לממצאי המחקר במאמר שפורסם בכתב העת של אוניברסיטת קורנל וכתבו: "אנו מציגים בפניכם את BrainNet, מערכת התקשורת הבין מוחית הלא פולשנית הראשונה מסוגה למיטב ידיעתנו". לטענתם, הם הצליחו ליישם את המערכת לפתרון של בעיה ויזואלית שמשלבת קוביות מודולריות – ובמילים אחרות, הם שיחקו טטריס ביחד. BrainNet is The World's First Non-Invasive Brain-to-Brain Interface pic.twitter.com/ydm5oBUwGs — ExcitingLife 360 (@excitinglife360) January 3, 2019 Brains of 3 People Have Been Successfully Connected, Enabling Them to Share Thoughts



Neuroscientists have successfully hooked up a three-way brain connection to allow three people share their thoughts – and in this case, play a Tetris-style game.https://t.co/DXoLUcsqQ7 pic.twitter.com/TDNzxv0Z1o — Science Academy (@SienceAcademy) January 2, 2019 הניסוי המדובר חיבר שלושה מוחות אנושיים באמצעות מערכת שמבוססת על טכנולוגיית אלקטרואנצפלוגרם (או EEG) וגירוי מגנטי-טראנסקרניאלי (או TMS) – שניהם, כאמור, לא פולשניים. הנסיינים התחלקו לשתי קבוצות: שניים שתפקדו בתור השולחים (Sender) שחוברו לאלקטרודות EEG ואחד שתפקד בתור הקולט (Receiver) שחובר אל כיפת TMS. כאן מתחיל האתגר האמיתי. השולחים הוצבו מול מסך טלוויזיה ובו משחק דמוי טטריס. הם היו צריכים לקבוע האם צריך לסובב את הקוביות הנופלות, ללא יכולת לסובב אותן – רק המוח הקולט היה יכול לבצע את הפעולה הזאת. על כן, הם היו צריכים לשדר לו לסובב את הקוביות (עד כאן ברור?). איך הם משדרים לו? פשוט מאוד, לכאורה. בצדי המסכים היו שתי נורות שהבהבו בתדרים שונים (אחד ב-15 הרץ והשני ב-17 הרץ) כשכל תדר מסמל סיבוב ימינה או שמאלה של הקובייה. בהייה של השולחים בנורה הרלוונטית נקלטת על ידי אלקטרודות ה-EEG, מועברת אל כיפת ה-TMS של הקולט ומגרה אצלו תגובת פוספין - כלומר, יכולת לראות הבזקים של אור ללא מקור תאורה חיצוני. בתגובה לזה, הוא מסובב את הקובייה לכיוון הרלוונטי (אתם עדיין פה, או שאיבדנו אתכם?). המדענים טענו כי בחמש קבוצות המחקר נרשמה הצלחה של כ-81 אחוזים – תוצאות מרשימות לכל הדעות. למרות העובדה שתוצאות המחקר רחוקות שנות אור מקריאה או שליטה במחשבות, מדובר בפריצת דרך משמעותית בתחום. החוקרים מעריכים כי ניתן יהיה ליישם את הטכנולוגיה הזו בעתיד בשביל לשדר מחשבות אחד לשני ולתקשר עם אנשים ברחבי העולם. "תוצאות המחקר שלנו נותנות הצצה אל עתיד של תקשורת בין מוחית", נמסר על ידי צוות החוקרים. "זה יאפשר לנו לפתור בעיות שמאתגרות את המין האנושי על ידי רשת חברתית של מוחות שמחוברים יחדיו". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן