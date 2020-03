חדשות טובות מקהילת המדע: מחקר שנערך באוניברסיטת בולדר, ארה"ב, קובע כי החור בשכבת האוזון מעל יבשת אנטארקטיקה הולך ומצטמק. חוקרים שבדקו בשנים האחרונות את היקף החור מעל היבשת הקפואה הסיקו כי הוא נמצא כעת בגודל הזעיר ביותר מאז תחילת המעקב בסוף שנות ה-80. לטענתם, הסיבה לכך היא יישום מסקנות מפרוטוקול מונטריאול.

בשנת 1987, נחתמה במונטריאול אחת האמנות הבינלאומיות הראשונות לענייני איכות הסביבה. על פי האמנה, נאסר השימוש בחומרים מסוימים אשר גורמים להידלדלות של שכבת האוזון, כמו גזים מסוג פריאון. כעת, חוקרים גורסים כי ניתן לראות את התוצאות בשטח.

A Nature paper reports changes in atmospheric circulation linked to the recovery of the ozone layer in the Southern Hemisphere. The research into these changes suggests that this effect is a direct result of the implementation of the Montreal Protocol. https://t.co/fbWQclr8El pic.twitter.com/CtNJKM3S8y