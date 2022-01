חוקרים מפולין הדהימו את קהילת המדע: לראשונה בהיסטוריה נמצאה מומיה מתקופת מצרים העתיקה שנחנטה עם עובר ברחם. התגלית יוצאת הדופן נחשפה על ידי מדענים מאוניברסיטת ורשה והאקדמיה הפולנית למדעים כחלק מ"פרויקט המומיה של ורשה" שבו נחקרים שרידי האישה שמתה לפני אלפי שנים.

שרידי העובר התגלו במהלך סדרת בדיקות מעבדה ורנטגן שבהן נחשפו ממצאים חריגים באזור האגן של המומיה בת ה-2,000 שנה. חוקרים פרסמו מאז כי להערכתם, העובר נשמר בתוך הרחם אחרי שעבר תהליך החמצה – בדומה למלפפון חמוץ.

"העובר נשאר ברחם של אימו עד שהתחיל להחמיץ", נכתב בהודעה שפורסמה על ידי צוות המחקר. "זו לא השוואה יפה כל כך, אבל זה פחות או יותר התהליך ששימר את השרידים שלו". בהמשך הם מסבירים שהתהליך קרה בגלל צניחה משמעותית ברמת ה-PH בתוכן הרחם של האם.

תהליך השימור החל לאחר שהרחם הפך חומצי יותר אחרי מותה. עם הזמן נוצרה בחלל הרחם גם אמוניה שסייעה לשימור הטבעי של שרידי העובר. גם מחסור באוויר וחמצן זירז את התהליך במהלך השנים. בהמשך ההודעה נכתב: "התוצאה הסופית היא רחם סגור הרמתית עם שרידי עובר, שעברו תהליך שימור שמזכיר מאוד את זה שעבר על גופות שהתגלו לאורך השנים בביצות ברחבי אירופה".

