פעילי זכויות בעלי החיים בגרמניה חוגגים ניצחון משמעותי השבוע, בעקבות הדיווחים על סגירת מעבדת LPT. גורמים מטעם החברה הודיעו לאחרונה כי בכוונתם לסגור את אתר הניסויים הסמוך להמבורג, ככל הנראה בעקבות חשיפתם של ארגוני Cruelty Free International) CFI) וסוקו טיירשוץ (Soko Tierschutz). מעבדת LPT הכתה גלים בחודש שעבר לאחר שפעילים חשאיים חשפו את היקף ההתעללות בבעלי חיים המתחוללת במתחם. בסרטון שצולם במקום ניתן לראות כיצד הטכנאים פועלים בחוסר מיומנות עם החיות ומתאכזרים אליהן. מאז פרסום הסרטון, עובדי מעבדה לשעבר חשפו גם כי הנהלת המעבדה פעלה בצורה שחורגת מכללי האתיקה המדעית. #SOKOTierschutz meldet Schließung von umstrittenem Todes-Labor in #NeuWulmstorf! https://t.co/YdbT8hNyI6 pic.twitter.com/FWfk25o91Z — TAG24 NEWS Hamburg (@TAG24HH) November 10, 2019 "לא רק שראיתי את הזוועות הללו ונדרשתי לבצע אותן, הם רצו גם שאזייף מסמכים ותוצאות של ניסויים", אמר עובד לשעבר. "בכל פעם שהמעבדה הייתה מקבלת תוצאות לא משביעות רצון, גורמים בהנהלה היו אומרים לי לדווח על תוצאות טובות יותר". כעת, בכירים ב-LPT הודיעו כי בכוונתם לסגור את המעבדה. פרידריך מולן, דובר ארגון סוקו טיירשוץ, התייחס לדיווחים ואמר: "הם עומדים לסגור את המקום ולא לבצע שם עוד ניסויים על קופים, כלבים, חתולים או חיות אחרות. עכשיו אנחנו דורשים מהם למסור את אלינו את החיות על מנת שנוכל למצוא להם מסגרת מתאימה". The footage was reportedly obtained at the Laboratory of Pharmacology and Toxicology (LPT) by an undercover activist working for the Soko Tierschutz and Cruelty Free International organisations. pic.twitter.com/K1neIIEil9 — BBS (@_bbsnews) October 16, 2019 מולן הוסיף כי בכוונתם לוודא שהפרקליטות ימצו את הדין עם מעבדת LPT, אשר עורכת ניסויים פרמקולוגיים במטרה לבדוק דרגות רעילות של תרופות מסוימות. "אני תוהה מתי פרקליט המדינה ינסח כתב אישום", אמר מולן. "חלפו כבר ארבעה שבועות וראיות קריטיות הולכות ונעלמות בזמן שהתובע מתמהמה". {title}





