A post shared by National Geographic (@natgeo) on Aug 14, 2018 at 5:58am PDT קייטי סטאבלפיד עשתה היסטוריה השבוע כאשר הפכה לאישה הצעירה ביותר בעולם שעברה ניתוח להשתלת פנים. כיום, בת 21, קייטי שרדה ניסיון התאבדות כושל אשר הותיר את פרצופה מעוות והגביל את יכולתה לדבר, לאכול ואף לנשום. בשנת 2014, בעודה בת 18, קייטי גילתה שבן זוגה נמצא במערכת יחסים עם אישה אחרת. באותה תקופה היא התאוששה מניתוח מורכב בדרכי העיכול והתמודדה עם דיכאון. לאחר גילתה שבן זוגה בוגד בה, היא החליטה לשים קץ לחייה וירתה לעצמה בראש עם רובה ציד. אחיה הגדול, רוברט, מצא את גופתה בחדר האמבטיה בביתם במדינת מיסיסיפי. בריאיון לאתר ה-NY Post הוא מספר שהוא מצא אותה בתוך שלולית של דם. "הפנים שלה נעלמו לחלוטין", מספר רוברט, "אבל היא הייתה בחיים". קייטי אומנם שרדה את ניסיון ההתאבדות, אבל פניה הושחתו בצורה משמעותית. המצח של עוות, האף והסינוסים שלה הושמדו, הפה שלה הושחת לחלוטין ורוב מבנה עצמות הלחיים והלסת שלה נהרסו. כאשר היא נשאלה לגבי ניסיון ההתאבדות שלה, קייטי מספרת שהיא חשה צער על הכאב שהיא גרמה לבני משפחתה וחבריה. "חשתי אשמה נוראית בגלל מה שעשיתי", היא מספרת בריאיון לכתב של המגזין National Geographic. "מעולם לא חשבתי לעשות דבר כזה לפני. אני מאוד מצטערת על מה שגרמתי למשפחה שלי". בשלב מסוים בתהליך השיקום שלה, כירורגים הציעו לקייטי לעבור ניתוח ייחודי להשתלת פנים, אשר יחזיר חלק מהפונקציות שהיא איבדה כתוצאה מהפציעה שלה – כולל: נשימה, לעיסה ובליעה. Katie Stubblefield Is the Youngest Person in the U.S. to Get a Face Transplant​ https://t.co/9E1BQNj2Sj pic.twitter.com/5ZtnfvmQLq — Marie Claire (@marieclaire) August 14, 2018 קייטי הייתה ברשימת ההמתנה להשתלת פנים במשך שנה שלמה עד שנמצאה תורמת מתאימה בשבילה – אישה בת 31 ששמה אנדריאה שניידר. בטרם הניתוח המורכב, הרופאים היו צריכים לבנות מחדש את מבנה הלסת שלה. לצורך העניין, הם הדפיסו במדפסת תלת-מימדית תבנית מיוחדת אשר הייתה מבוססת על פניה של אחותה הבוגרת, סילביה. הניתוח עצמו בוצע במרפאת ה-Cleveland Clinic, אשר במדינת אוהיו, על ידי צוות של 11 כירורגים ולקח 31 שעות. כתבי הנשיונל ג'אוגרפיק עקבו אחר השתלשלות האירועים לצורך כתבת מגזין נרחבת על קייטי בגיליון של חודש ספטמבר הקרוב. הפעם הראשונה שניתוח מן הסוג הזה בוצע היה בספרד לפני 8 שנים. עוקבים אדוקים של המדור בוודאי זוכרים שדיווחנו לכם על ניתוח מן הסוג הזה אשר בוצע בצרפת לאדם ששמו ג'רום המון. מדובר בניתוח להשתלת פנים ה-40 ברחבי העולם והפעם הראשונה שהוא מבוצע על מטופל צעיר כל כך. כיום קייטי מסוגלת לגעת בפניה לראשונה מאז ניסיון ההתאבדות. "זה מרגיש מדהים", היא מספרת, "אני עדיין ממשיכה בתהליך השיקום המורכב והמאתגר, אבל אי אפשר להשוות את התחושה הזאת עם שום דבר אחר בחיים". קייטי מוסיפה שהיא מתכננת להירשם לאוניברסיטה, ללמוד פסיכולוגיה ולפתח קריירה בתור דוברת מוטיבציה. "כל כך הרבה אנשים עזרו לי לאורך הדרך ואני רוצה לעזור לאחרים בחזרה", היא מספרת. כעת, היא מתכננת להגביר את המודעות הציבורית כלפי התאבדות בקרב בני נוער ולעזור למנוע את התופעה המצערת. {title}





