אסטרואיד פסח על פני כדור הארץ בסוף השבוע האחרון – וקהילת המדע בכלל לא הצליחה לזהות אותו עד שהוא כבר עבר אותנו. חוקרים ממכון "סורמנו" לתצפיות אסטרונומיות באיטליה, מספרים שהאסטרואיד עבר קרוב יותר מכל גרם שמימי שאי פעם זוהה בסמוך לכדור הארץ מאז שמדענים התחילו לעקוב אחר אסטרואידים בחלל החיצון. התקרית חשפה את אחת הבעיות הגדולות ביותר שמדענים מתמודדים איתה בכל הנוגע למעקב אחר גרמי שמיים שעלולים להתנגש בכדור הארץ.

מומחים מעריכים כי האסטרואיד המדובר, או בשמו המדעי "2020QG", היה פחות או יותר בגודל של רכב פרטי. בשל גודלו הזעיר באופן יחסי הוא כנראה לא היה גורם לנזק משמעותי במידה והיה פוגע בכדור הארץ. למרות זאת, חוקרים תהו כיצד קרה שאסטרואיד התעופף במרחק של כ-2,900 ק"מ מהפלנטה שלנו מבלי שנראה אותו – בפשטות? השמש הסתירה אותו.

Newly-discovered asteroid ZTF0DxQ passed less than 1/4 Earth diameter yesterday, making it the closest-known flyby that didn't hit our planet.@renerpho

Simulation: https://t.co/a81R100OwV

Higher-res GIF: https://t.co/4Wxn0YNpVb pic.twitter.com/SMtVRbjYOA