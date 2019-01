קהילת המדע סוערת בעקבות דיווחים על אותות רדיו שנקלטו מגלקסיה במרחק של מיליארדי שנות אור ממערכת השמש שלנו. על פי הדיווחים, מדובר באותות מסוג Fast Burst Radio (או בקיצור, FBR) שנקלטו 13 פעמים במהלך שלושת השבועות האחרונים. מקורן עדיין לא ידוע – אם כי לא חסרות ספקולציות. מומחים סבורים כי מקור ה-FRB יכול להיות כוכב שהתפוצץ או אפילו חייזרים, אם כי אין ראיות מוצקות שמוכיחות את הסברות הללו. כל מה שמדענים הצליחו לחשוף, נכון לעכשיו, הם פרמטרים טכניים, כמו העוצמה של האות (קרינה ששווה ערך לזו שהשמש שלנו פולטת במהלך שנה שלמה) והעובדה שהוא הגיע מאותו מקום. Earth has received mysterious radio signals from a galaxy 1.5 billion light years away.https://t.co/xOLzZxcTsS pic.twitter.com/CYj8dfMnBi — LADbible (@ladbible) January 9, 2019

אותות FRB הן לא תופעה חדשה במחקר האסטרופיזיקה – וקוראים אדוקים של המדור בוודאי יודעים את זה. למרות זאת, העובדה שהאותות הגיעו מאותו מקום היא תופעה נדירה מאוד. למעשה, זאת הפעם השנייה בהיסטוריה שזה קורה. "עד עכשיו, היה רק מקרה אחד של קליטת FRB שחזר על עצמו מאותו אזור", מספרת אינגריד סטיירס, חוקרת מאוניברסיטת בריטיש קולומביה. "לגלות מקור נוסף מרמז על כך שיכולים להיות מקורות נוספים ברחבי היקום". במאמר שפורסם בכתב העת Nature, נטען כי אותות FRB מאותו מקור מרמזים על "אוכלוסייה משמעותית" – ואם כן, אז סביר להניח שהמין האנושי ימצא אותה. לעומת זאת, חוקרים אחרים סבורים כי מקור האותות עלול להיות טבעי. https://t.co/1YNpRl9kBZ Mysterious radio signals from a galaxy 1.5 billion light years away have been picked up by a telescope in Canada. 13 Fast Radio Bursts were detected, including an unusual repeating signal #sciencenews pic.twitter.com/EKhMA9w086 — Science news (@UpdateonScience) January 9, 2019 "מקור האותות עלול להיות מגוף שמימי כלשהו, כגון שרידי סופרנובה", סיפרה שרי נג, אסטרונומית מאוניברסיטת טורונטו. "זה גם יכול להתפרץ מחור שחור שנמצא במרכז הגלקסיה. ככה או ככה, זה צריך להיות משהו באמת מיוחד ונדיר בשביל לספק את האותות הללו". {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן