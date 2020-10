חדשות טובות לחובבי החלל: הלילה אתם צפויים להיות עדים למחזה מרהיב בשמי הלילה כאשר מאדים עתיד להיות גדול פי 3 מבדרך כלל, בגלל תופעה אסטרונומית שמתחוללת כל כמה שנים בה השמש וכוכב הלכת האדום ימצאו בניגוד אחד לשנייה – לא הבנתם? נסביר.

ניגוד (באנגלית: Opposition) היא תופעה שבה שני גופים אסטרונומיים נמצאים בהפרש של 180 מעלות מאחד לשני ביחס לגוף נוסף שיימצא ביניהם – התוצאה? שלושה גופים שנמצאים בעצם על ציר אחד (ראו בתמונה מטה). במקרה הזה, שני הגופים האסטרונומיים המדוברים הם השמש וכוכב מאדים, אשר ימצאו הלילה בקו ישר משני צדי כדור הארץ.

Mars will be brighter at tonight's opposition than it will be again until the year 2035. https://t.co/skNivjqvN0 via @shareaholic pic.twitter.com/BqshNdfJoC

Watch the skies! This October, for the first time in over 2 years, Mars outshines Jupiter as the 3rd brightest object in the night sky. Why? Mars is at opposition & in its closest proximity to Earth, as close as 40 million miles away. More: https://t.co/CoyEZvKOFz pic.twitter.com/CdIDLImDo1