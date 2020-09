חוקרי חלל מעריכים כי אובייקט מסתורי עומד להיקלע לשדה המגנטי של כדור הארץ, ולמעשה להיות מעין "ירח נוסף במשך כמה חודשים. על פי הסברה, האובייקט, המוכר בקהילת המדע בתור 2020SO, צפוי להתקרב לכוכב הלכת שלנו במהלך חודש אוקטובר ולחוג סביבו עד לחודש פברואר. למרות זאת, חוקרים עדיין לא בטוחים אם מדובר באסטרואיד או בעצם מסתורי אחר.

זו לא תהיה הפעם הראשונה שגרם שמיים או אובייקט כלשהו יהפוך לירח נוסף של כדור הארץ. לאורך השנים נקלעו כמה אסטרואידים זעירים לשדה המגנטי של כדור הארץ לפני שהשתחררו והמשיכו במסלולם ברחבי מערכת השמש. למעשה, כל אובייקט טבעי שנקלע לשדה המגנטי של כדור הארץ מוגדר כירח. כעת, חוקרים מנסים להבין באיזה אובייקט מדובר.

Mystery object entering Earth's orbit 'to become planet's mini-moon until May' https://t.co/2JPdsTbbRY pic.twitter.com/lyPeX4Uf6t