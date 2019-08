סוכנויות החלל סוערות: אסטרואיד אימתני בגודל של פירמידת גיזה עושה את דרכו לכיוון כדור הארץ ואם הוא יפגע בפלנטה, הוא עשוי להשמיד עיר שלמה. על פי הדיווחים של נאס"א, האסטרואיד (2019 OU1) הוגדר בתור גרם שמיים בסדרת Apollo – משמע שיש לו פוטנציאל להסב הרס אדיר.

מומחים סבורים כי מדובר באסטרואיד שמתעופף במערכת השמש מזה מיליוני שנים ורק עכשיו הוא עומד לעבור קרוב לכדור הארץ – כמה קרוב? ובכן, ההערכות עומדות על מרחק של כ-0.00685 יחידות אסטרונומיות (כלומר, קצת יותר ממיליון ק"מ, אבל אל תתבלבלו - זה אולי נשמע לכם רחוק, אבל סוכנות החלל האמריקאית מגדירה אסטרואידים כמסוכנים אפילו כשהם עוברים במרחק של פי 2 מזה.

Asteroid size of Great Pyramid of Giza to skim Earth at 29,000mph https://t.co/ygeoFMLUUa pic.twitter.com/OW0ktE5T4A