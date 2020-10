השבוע מתחולל מאורע מיוחד מאוד במערכת השמש שלנו, כאשר כוכב הלכת מאדים יימצא במרחק הקרוב ביותר אל כדור הארץ, מה שמאפר בימים האחרונים לראות אותו בשמי הלילה בעין בלתי מזוינת.

חוקרים טוענים כי כוכב הלכת האדום יהיה הכי קרוב לפלנטה שלנו מחר ויימצא במרחק של 62.1 מיליון ק"מ מפני האדמה. משמעות הדבר היא שמאדים זוהר מאוד בשמי הלילה, גדול וקל לאבחנה אפילו אם אין לכם טלסקופ. פשוט חפשו את הכוכב שמאיר בצבע צהוב-כתום ברור לעין.

מומחים מסבירים שהתופעה מתחוללת כאשר כדור הארץ נמצא בנקודה הרחוקה ביותר מן השמש (אפהליון), בזמן שמאדים מתעופף במרחק הקרוב ביותר לשמש (פריהליון). המרחק הקצר ביותר בין שני כוכבי הלכת מוערך ביותר מ-54 מיליון ק"מ, כאשר המרחק הקצר ביותר שאי פעם נמדד בין כדור הארץ ומאדים היה בשנת 2003, כשהיינו במרחק של 55.7 מיליון ק"מ מהכוכב האדום.

שני כוכבי הלכת היו קרובים מאוד גם לפני שנתיים, כאשר מדענים מדדו מרחק של 57.6 מיליון ק"מ בין כדור הארץ למאדים. כעת, חוקרים מעריכים שהפעם הבאה שכוכב הלכת יימצא קרוב כל כך אלינו יהיה רק בעוד 15 שנה – אז מהרו ליהנות מהכוכב האדום כל עוד אתם יכולים.

