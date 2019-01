View this post on Instagram A post shared by space (@cosmosnspace) on Jan 7, 2019 at 5:07am PST מה אתם עושים בעוד 2 מיליארד שנים מהיום? ובכן, תבטלו את זה, כי אתם עומדים למות. לא רק אתם אלא הכל, כל העולם כפי שאנחנו מכירים אותו. מחקר חדש, שפורסם לפני יומיים במגזין Monthly Notices של ארגון האסטרונומיה המלכותי באנגליה, קובע כי אנחנו מתקדמים במהירות לקראת התנגשות עצומה בין גלקסיות, שתבעט את כל מערכת השמש שלנו מחוץ לקיום. המחקר בוצע במסגרת פרויקט EAGLE, בו מערכות ממוחשבות אינטליגנטיות במיוחד מריצות הדמיות כדי להבין ולקבוע כיצד גלקסיות נוצרות ומתהוות. אסטרופיזיקאים מהאוניברסיטאות דורהם והלסינקי פענחו את הנתונים והסיקו כי גלקסיית שביל החלב שלנו נמצאת במסלול התנגשות עם הגלקסיות הננסיות ענני מגלן, וכתוצאה מההתנגשות הזו - כולנו נעוף החוצה ממערכת השמש. וכך זה יעבוד: את הגלקסיה שלנו מקיפות כמה וכמה גלקסיות קטנות יותר, כשם שדבורים חגות סביב הכוורת. הן בדרך כלל שקטות ומופנמות ומסתובבות סביבנו בלי לעשות בעיות וזה נמשך מיליארדי שנים, אבל מדי פעם גלקסיות קטנות שוקעות לתוך המרכז ונבלעות על ידי הגלקסיה שהן מקיפות. ענני מגלן נכנסו למסלול שלנו לפני כ-1.5 מיליארד שנה, וממוקמים במרחק של 163 אלף שנות אור משביל החלף. מדענים סברו עד כה כי הם ימשיכו להקיף אותנו במשך מיליארדי שנים נוספות, או לחילופין, יצליחו להתחמק ממרכז הכבידה שלנו. View this post on Instagram A post shared by Tonioche (@tonioche) on Jan 7, 2019 at 5:16am PST כעת, לעומת זאת, מתברר כי העננים השקטים הללו מכילים כמות כפולה מכפי שחשבנו של חומר אפל, וכי הענן הגדול יותר מביניהם ממשיך לצבור מסה ועל כן יהיה כבד מדי ויישאב לתוך מרכז שביל החלב. ככל הנראה, ההתנגשות תעיר את החור השחור הרדום שנמצא במרכז הגלקסיה שלנו, שיחל לבלוע יותר ויותר גזים, יגדיל את ממדיו פי 10, ויפלוט קרינה ברמה אנרגטית גבוהה מאוד, מה שיהפוך את הגלקסיה שלנו לגרעינית במיוחד. ואם זה לא יהרוג אותנו, אז יש סיכוי שההדף יעיף אותנו לחלל הבין כוכבי. אבל לא הכל שחור: המדענים טוענים שאם בכל זאת מישהו מאיתנו יצליח לשרוד, כתוצאה מאיזו הפרעה גלקטית בלתי ניתנת לחיזוי, הוא יוכל לחוות במחזה מדהים של זיקוקים קוסמיים מדהימים כתוצאה מפליטת הגזים של החור השחור. עד כה ההערכות הרווחות היו כי הגלקסיה שלנו תושמד כתוצאה מהתנגשות עם גלקסיית אנדרומדה בעוד כ-8 מיליארד שנה, אבל כעת הקץ נראה קרוב מתמיד. "שני מיליארד שנים נשמעים כמו הרבה זמן בהשוואה לתוחלת החיים של בן אנוש", אמרו החוקרים, "אבל במונחים קוסמיים מדובר בזמן קצר מאוד". {title}





