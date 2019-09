CNSA (מינהל החלל הסיני) הדהים את קהילת המדע כאשר פורסם כי הגשושית שלו נתקלה בחומר מסתורי על פני הירח. על פי הדיווחים, צוות הבקרה שמפעיל את גשושית ה-Yutu-2 נתקלו בחומר כבר לפני חודש ורק עכשיו הידיעה הותרה לפרסום.

הגשושית נשלחה אל הצד האפל של הירח בינואר האחרון במסגרת משימת Chang'e-4. קוראים אדוקים של מדור HIX בוודאי זוכרים שזוהי לא הפעם הראשונה שאנחנו מתייחסים למשימה השאפתנית של מינהל החלל הסיני – אשר הספיקה כבר לצלם תמונות ראשונות מצדו האפל של הירח ואפילו להנביט שם כותנה.

China's Lunar Rover Has Found Something Weird on the Far Side of the Moon https://t.co/yo3lPYKkP1 pic.twitter.com/BKaQAX5pwd

כלי התקשורת בסין מדווחים כי החומר המסתורי התגלה רגעים ספורים לפני שצוות הבקרה עמד "להרדים" את הגשושית, אשר מופעלת על ידי חשמל שנטען באמצעות אנרגיה סולארית. אחד החוקרים זיהה את החומר הבלתי מזוהה במכתש קטן שנמצא מול הגשושית. בחינה קרובה של החומר חשפה כי הייתה לו סמיכות של ג'ל וצבע שלא תאם את שאר הסביבה.

נכון לעכשיו עדיין לא ברור מהו החומר המסתורי, אך ישנה סברה אחת כי מדובר בשרידים של גרם שמיים כלשהו שהתרסק על הירח. אחד החוקרים הבכירים במשימה טען כי החומר עשוי להיות זכוכית מומסת שמקורה ממטאור שהתרסק על הירח.

Yutu-2 should be waking up in a few hours (~03:00 UTC Aug 24) to begin the 9th lunar day of the Chang'e-4 lunar far side mission. The rover made some interesting travels in day 8, but more about that later. pic.twitter.com/nQHbsLyFoh