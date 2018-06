חוקרים מקהילת האסטרופיזיקה הצליחו לפתור את אחת התעלומות המסתוריות ביותר לגבי הירח. על פי הדיווחים של כלי התקשורת הבריטיים, חוקר מאוניברסיטה בטקסס הבין מה עומד מאחורי ההתחממות אדמת הירח – ולטענתו, התשובה הייתה פשוטה יותר ממה שהם חשבו בהתחלה.

חוקרי חלל הבחינו לראשונה כי פני השטח של הירח מתחממים בשנות ה-70. גורמים בנאס"א מיקמו גלאי טמפרטורה בשנת 71' כחלק ממשימת 'אפולו 15'. במהלך השנים, מדענים הבחינו כי הקרקע בסמוך לגלאי מתחממת בצורה מגמתית – ובשנת 77' היא הגיעה לשיא, עם עלייה של כ-2 טמפרטורות מזו שנרשמה בתחילת העשור. כעת, חוקרים הבינו כי התחממות פני השטח של הירח נגרמה בגלל משימת 'אפולו 15'.

Recovery of Lost Apollo Data Has Solved a 40-Year-Old Mystery on The 'Moon Warming' https://t.co/K3NEEOPEAf pic.twitter.com/lG4U7drd4g