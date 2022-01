פרו מתמודדת בימים אלו עם אסון אקולוגי חמור במיוחד, עם התבררות ממדיו של כתם נפט הנשפך לחופיה לפני שבועיים. בתאריך 15 בינואר היכה גל במכלית נפט של חברת "רפסול" הספרדית, מה שגרם להתהפכותה ודליפה של כמות השווה לכ-12 אלף חביות נפט למי האוקיינוס השקט.

לפני כשבועיים אירעה התפרצות הר הגעש התת-ימי באי טונגה שבאוקיינוס השקט, מה שהוביל גם לגלי צונאמי שפגעו בקבוצת האיים הקרובה. על פי הדיווחים, גלי הים הגבוהים שנגרמו כתוצאה מההתפרצות הגיעו עד חופי קליפורניה. כעת מתברר שאחד הגלים היה זה שפגע במכלית הנפט וגרם לאסון הנורא.

בפרו פועלים מזה ימים ארוכים בניסיון להתמודד עם המשבר הסביבתי החמור. השר המקומי להגנת הסביבה רובן רמירז אמר אתמול כי הוא מעריך שגודלו של כתם הנפט שווה ל-12 אלף חביות. בתגובה שמסרה חברת הנפט "רפסול" נטען כי הם מעריכים את סדר גודלו של הכתם ב-10,396 חביות. דליפת הנפט התרחשה בבית הזיקוק "לה פאמפיז'ה", הגדול ביותר בפרו, הממוקמת כ-30 ק"מ מצפון לבירה לימה.

ממשלת פרו הודיעה כי היא דורשת מחברת "רפסול" הספרדית לקחת אחריות על המחדל החמור, ודורשת ממנה פיצויים גבוהים עבור הנזק הגדול. בנוסף, חקירה פלילית רשמית נפתחה בנושא, ואתמול פורסם כי הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ נגד 4 בכירים בחברה החשודים במעורבות בפרשה למשך 18 חודשים.

בשבוע שעבר התייחס פדרו קסטיז'ו, נשיא פרו, לאירוע וכינה אותו "אסון אקולוגי". הוא הבהיר כי כל רשויות החירום במדינה מעורבות בטיפול בנושא וכי הוא מעריך שפרויקט ניקיון הים והחופים ייארך כשלושה חודשים לכל הפחות. בתוך כך, כבר דווח על עופות ובעלי חיים ימיים רבים שנפגעו כתוצאה מהדליפה החמורה.

בהודעה שפרסמה החברה נמסר כי היא מתכוונת לשתף פעולה באופן מלא עם החקירה הפלילית שנפתחה, וכן כי החברה כבר החלה לסייע במאמצי הניקיון. "הדאגה העיקרית שלנו היא לניקיון הסביבה", נמסר.

בהודעה רשמית מטעם המשרד המקומי להגנת הסביבה נמסר כי מאמצי ניקיון הים והחופים בעיצומם, וכי הפעילים הצליחו לנקות עד כה שליש מכמות הנפט שדלפה. פרויקט הניקיון הפרואני מתפרס על פני 20 חופים שונים, כך לשון ההודעה. בתוך כך, איגוד הדייגים הפרואני פתח במחאה משלו – מאחר ורבים מהם אינם יכולים לצאת לים כעת.

בתוך כך, אסון נפט נוסף התרחש הבוקר באמריקה הדרומית. מפולת סלעים פגעה בצינור נפט באזור האמזונאס שבפרו, וגרמה לדליפת נפט חמורה. תמונות וסרטונים שפורסמו מאזור האסון בפיאדרה פינה מראים כמויות נפט עצומות שנשפכות לג'ונגל שבאזור. באזור חיים עשרות אלפי בני שבטים ילידיים לצד מגוון עשיר של בעלי חיים וצמחייה.

"Total ruptre of the OCP pipeline. The oil is flowing all over the place. Total rupture of the pipeline. All the oil is flowing in the river." Voices of indignation as the @OCPEcuador pipeline bursts again in the Ecuadorian Amazon. pic.twitter.com/TRhjFE1IIO

"התקרית החמורה התרחשה לאחר שסלעים נפלו על צינור הנפט בשעות הבוקר המוקדמות, כתוצאה מסחף שנגרם בשל גשמים עזים באזור", נמסר מטעם בכיר בחברת הנפט המקומית. הצינור שנפגע נחשב ישן יחסית, ורק לאחרונה הונח באזור צינור חדיש שנועד להקטין את הסיכוי לסכנות מן הסוג הזה. למרות זאת, הצינור הישן הוחזר לפעילות בסוף חודש דצמבר – לכאורה לפרק זמן מוגבל.

URGENT! New oil spill in Ecuador on the banks of the Coca river, in what appears to be a new rupture of the @OCPEcuador pipeline. Over 27,000 Kichwa living downriver still suffereing impacts of massive April 2020 oil spill. Government & courts did nothing. This is the result. pic.twitter.com/eTgwtO4kvv